TYDELIG PREGET: Are Sørum Langås, her fra St. Olavs hospital kort tid etter ulykken han var utsatt for. FOTO: Privat

Northug-manager alvorlig skadet i fallulykke

Publisert: 22.05.18 17:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-22T15:47:22Z

Are Sørum Langås (39) skulle bare gjøre arbeid på sin nye hytte da det gikk fryktelig galt. Petter Northugs manager falt stygt og har tilbrakt ti dager innlagt på sykehus.

Northug-manageren skulle egentlig stått midt i forhandlinger om avtaler med både sponsorer og Norges Skiforbund i disse tider. Slik har det naturligvis ikke blitt.

Langås ser dermed ingen grunn til å holde de store og alvorlige skadene han pådro seg andre uken av mai hemmelig. Nå deler han oppgavene opp mot Petter Northug med en annen person som er nært knyttet til skistjernen.

– Jeg og Petters forvalter, Terje Hallan, tok et kjapt møte på mitt «kontor», det vil si rommet på St. Olavs, og fordelte det som haster og holder kontakten per telefon, sier Langås.

Lest denne? Se, nå smiler sponsorlivet til Northug igjen

Hodet først i betongen

Han tar i hvert fall VG gjennom noen svært dramatiske timer denne maidagen. Fra han falt på fjellet i den lille bygda Meråker i Nord-Trøndelag, frem til han samme dag lå i sykesengen på St. Olavs hospital i Trondheim.

Northug-manageren sto og jobbet på sin egen hytte, som etter planen skal stå klar denne sommeren. Da gikk det galt da han sto i stigen. 39-åringen er usikker på omstendighetene som førte til at han falt. Men falt gjorde han.

Langås landet med ansiktet først i betongen. Deretter kom resten av kroppen. Han forteller at han ble slått ut et lite øyeblikk, men var såpass klar at han klarte å bli med svigerfaren i bilen for den 20 minutter lange kjøreturen ned til sentrum av bygda.

Les også: Northug tvinges til å droppe Red Bull

Brudd i ansikt og hodeskalle

Der ventet sykebil, som fraktet den profilerte manageren til Trondheim. Der har det vært ti tøffe dager.

Bildet VG har fått tilgang til viser hvor omfattende skader han fikk på overkroppen på grunn av fallet. Også i det ene kneet var det skader. Undersøkelsene ved Universitetssykehuset bekreftet hvorfor smertene var så store.

Fakta Are Sørum Langås: Are Sørum Langås, født 1978. Bosatt i Trondheim.

Har vært Petter Northugs manager siden 2013, da skistjernen brøt med landslaget og startet sin egen satsing med Coop i sommerhalvåret.

Siden den gangen har Langås tatt seg av Northugs sponsoravtaler og forhandlinger med Norges Skiforbund. Gjennom årene har Team Northug, med Langås som ansiktet utad, vært i en rekke åpne konflikter nettopp skiforbundet.

Spesielt den såkalte landslags- eller utøveravtalen har stått sentralt. I både 2014 og 2015 ble det bråk da Northug ønsket å profilere sin egen sponsor, Coop i sommerhalvåret, og være en del av landslaget i vinterhalvåret. Slik skulle han også få det ved begge anledninger.

Langås var også en av Northugs viktigste støttespillere gjennom promillekjøringssaken våren 2014.

Multiple brudd, i begge armer og flere brudd i ansikt og hodeskalle.

Søndag ble han utskrevet.

– En real smell, men nå er alt ferdig operert og fremgangen er fin. Alle involverte fra Legekontoret i Meråker, ambulansetjenesten, mottagelsen på St. Olavs og de ulike avdelingene på sykehuset har levert til gull.

Lest denne? Dokumenter bekrefter: Forbundet kjempet for Johaug – Northug får blankt nei

– Petter er positiv

Han tror han kommer til å slite med bevegeligheten i den ene armen. Ellers tror Langås at han kommer til å fungere normalt igjen i løpet av «ikke altfor lang tid».

Og Petter Northugs melding om at en av hans nærmeste støttespillere har slitt dagene på sykehus?

– Petter er positiv, han ser fremover og mener dette kommer til å gå fint. Han skal ikke merke store forskjellen heller og kan reise til Sognefjellet (nå i slutten av mai) og gjøre jobben med sprintgutta, sier Langås.