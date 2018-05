Kristiansund og Sarpsborg 08 på hodet ut av cupen

HØDDVOLL (VG) (Hødd - Kristiansund 2–0, HamKam - Sarpsborg 08 1–0) Det ble en grytidlig cup-exit for Christian Michelsens Kristiansund. Hødd fra 2. divisjon ble for sterke. I tillegg er NM over for fjorårsfinalist Sarpsborg.

– Dette er vår egen skyld. Hødd får kampen inn i sitt spor og var bedre enn oss etter det, sier en tydelig skuffet Christian Michelsen til VG etter kampen.

– De vil mer enn oss i dag. Det meste blir veldig halvveis av oss. Mål endrer kamper, og når de får det første så sliter vi med å komme med noe ordentlig, sukker han.

– Svartmaler ikke

KBK-treneren nekter å svartmale noe som helst når VG spør om det er flaut å ryke mot et lag fra nivå tre i norsk fotball.

– Nei, vi er ikke fornøyde i det hele tatt. Men sånn skjer av og til og det er menneskelig å ikke være på topp hele tiden. Vi kommer ikke til å svartmale noe som helst.

– Føler du spillerne står opp på den måten de skal i en kamp som dette?

– Vi får svar på spillerne enten det er cup- eller seriekamp, og vi kommer ikke til å bruke dette mot gutta i det hele tatt.

Oppi skuffelsen ønsker treneren å snu om på det hele og forventer en reaksjon fra laget før neste seriekamp borte mot Haugesund.

– Det er nettopp dette som vi er gode på i denne klubben. Jeg regner med en positiv respons i form av revansjelyst av alle gutta.

Stod for cup-sjokk i 2012

Det var nemlig Hødd som tok initiativet fra start. Etter å ha presset på for lederscoring innledningsvis fikk de uttelling etter 24 minutter.

To minutter før pause var Hødd på farten igjen. Denne gangen var det et strålende forarbeid av Robin Hjelmeseth som var foranledningen. Innlegget hans i retning Joachim Osvold var perfekt. Spissmakkeren kunne bare styre ballen i korthjørnet.

Noen flere scoringer ble det ikke på Høddvoll.

Dermed er Hødd ett steg nærmere å kopiere den sensasjonelle cuptriumfen fra 2012 . Den gangen var det nåværende Brann-trener, Lars Arne Nilsen, som var trener for klubben. I den fjerde runden, eller åttedelsfinalen, møter Hødd Eliteserie-motstand igjen. Bodø/Glimt venter på bortebane. Kampen skal spilles innen 13. og 14. juni.

– Vi tar det utrolig tungt

Men det var ikke bare nordvest i landet et Eliteserielag slet. For på Hamar og Briskeby tok HamKam imot fjorårets cupfinalist Sarpsborg 08. Det endte med at østfoldingene røk ut med 1–0-tap.

– Nå ryker vi i dag. Det er beklagelig overfor supportere og Sarpsborg-folket, som alle har fått lov til å være med på noen fester. De vet hvor moro dette kan være. Vi tar det utrolig tungt selv - og så lider vi med dem som følger oss, sier Sarpsborg 08-trener Geir Bakke til VG.

Buduson avgjorde

HamKam styrte nemlig det meste fra start, mens kambildet var jevnt den siste timen. Det var likevel vertene som scoret kampens eneste mål i det 76. minutt.

Et flott angrep endte med at Kristian Lønstad Onsrud slo inn fra dødlinja. Johnny Per Buduson gjorde det han er hentet til Hamar for å gjøre: Score mål. Han hadde ingen problemer med å pirke inn rekkekameratens innlegg. Det siste kvarteret holdt de også unna for Sarpsborgs offensiv.

Gjorde ni endringer

Geir Bakke vil ikke spekulere i hvorvidt de ni endringene i startoppstillingen fra kampen mot Molde mandag gjorde store utslag. Han sier de uansett «må bruke av stallen sin og at de har gjort det med suksess tidligere».

Han påpeker mannskapet de blåhvite stilte torsdag kveld skal være hvasse nok til å hamle opp med det som så langt er OBOS-ligaens tiende beste lag.

– Nå tror jeg vi ender opp med likt antall muligheter, men det er jo nok til at man kan ryke ut. Vi er satt opp mandag, torsdag, søndag. Det er to dager hvile mellom kampene. Forskjellen på dét og tre dager restitusjon er enormt stor. Derfor valgte vi å gjøre det sånn. Vi hadde en ambisjon om å mestre det. Det gjorde vi ikke, sier en skuffet Bakke.

PS: Det er ikke bare Kristiansund og Sarpsborg 08 fra Eliteserien som er ute. Molde og Sandefjord røk for Brattvåg og Skeid i andre runde, mens Stabæk sa takk for seg etter tap for Mjøndalen i går, onsdag.

Slik spilles fjerde runde:

Lillestrøm - Brann

Strømsgodset - Ranheim

Ull/Kisa - Bryne

Rosenborg - Odd

Mjøndalen - Haugesund

Bodø/Glimt - Hødd

Start - HamKam

Tromsø - Vålerenga

For lagene som skal spille E-cup spiller 4. runde 30.- 31.mai. De øvrige kampene spilles 13.- 14.juni, skriver fotball.no .

