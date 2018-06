REMIS: Magnus Carlsen var ikke fornøyd med remis mot Vishy Anand. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Skuffet Carlsen etter remis i storoppgjør: – Det var ganske dårlig

Publisert: 02.06.18 19:06 Oppdatert: 02.06.18 19:47

SPORT 2018-06-02T17:06:43Z

Oppgjøret mellom Magnus Carlsen og Vishy Anand endte med remis etter 45 trekk. Carlsen leder fortsatt Norway Chess etter fem partier.

– Det var ganske dårlig. Han overrasket meg i åpningen, men jeg fikk ikke noe ut av det. Jeg fortsatte å spille unøyaktig, og fikk ingen sjanser i det hele tatt. Det var et dårlig parti, uttalte en skuffet Magnus Carlsen i TV 2-studioet etter remisen mot Vishy Anand.

Det halve poenget gjør at Carlsen nå har 3,5 poeng etter fem partier. Han leder Norway Chess, men var ikke fornøyd etter remisen mot sin tidligere VM-motstander Anand. De ble enige om remis etter 45 trekk.

Med 3,5 poeng nærmer Carlsen seg seier i turneringen, en turnering han sist vant i 2016.

– Alt i alt var det er dårlig parti, men jeg tar med meg et halvt poeng. Jeg er ikke fornøyd med å få så lite ut av de hvite brikkene. Turneringsmessig har det gått ok, men fra et kreativt synspunkt er det ikke tilfredsstillende i det hele tatt.

– Jeg er veldig lettet, sa Anand etter remisen.

Anand er nummer to i turneringen med 2,5 poeng, poenget bak Carlsen.

Carlsen møter Wesley So 16.25 i morgen.

– Remis i morgen er ikke krise, men jeg vil veldig gjerne vinne. Det er lettere sagt enn gjort, for Sos største styrke er at han er solid. Han er vanskelig å slå.