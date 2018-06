VONDT: LeBron James var langt nede etter tapet mot Golden State Warriors. Foto: Carlos Osorio / TT NYHETSBYRÅN

LeBron James spilte store deler av finaleserien med brukket hånd

Publisert: 09.06.18 09:38

SPORT 2018-06-09T07:38:41Z

Verdens beste basketballspiller ble så forbanna etter den første finalekampen at han slo til et taktikktavle og ødela hånden. Det endte med et ydmykende tap for Cleveland Cavaliers mot Golden State Warriors sammenlagt.

Da James, som i juni spilte i sin åttende strake finale, på pressekonferansen etter den fjerde og avgjørende finalekampen fikk spørsmål om hva som hadde skjedd med hånden, svarte han følgende:

– Hva som skjedde? Det var min egen feil. Etter kamp 1 ble jeg veldig følelsesmessig engasjert, for mange forskjellige grunner. Jeg lot følelsene ta overhånd og spilte de tre siste kampene med brukket hånd.

Da er det rimelig imponerende å se at «King James», som nå tapte sin sjette finaleserie av ni totalt, snittet på 28,3 poeng, 10,6 assists og 8,6 returer på de tre kampene med brukket hånd. Og i kamp 1? 51 poeng, åtte assists og åtte returer i et nervepirrende overtidstap i Oracle Arena i Oakland, California.

Kunne avgjort, visste ikke resultatet

Grunnen til at han ble følelsesmessig engasjert etter kamp 1 og slo til taktikktavlen, var fordi Cavs hadde en eventyrlig mulighet til å vinne den første finalekampen – attpåtil på bortebane. På stillingen 107–107 bommet Cavaliers-spiller George Hill på et straffekast med fem sekunder igjen, og J.R. Smith plukket den offensive returen . Istedenfor å prøve å score to poeng og avgjøre kampen, driblet han ballen ut av målområdet og ventet på at klokken gikk ut. Til stor frustrasjon fra LeBron James .

Overtidsperioden endte 17–7 i favør Warriors, kampen endte 124–114, og seieren var Warriors’ første av fire strake i denne finaleserien. Etter den knusende 108-85-seieren i Quicken Loans Arena natt til lørdag norsk tid, var det Golden State Warriors som kunne kalle seg NBA-mestre av sesongen 2017/18. Det var klubbens tredje tittel på fire år.

Hvor ender LeBron opp?

Nå går spekulasjonene heftig om LeBron James blir værende i Cleveland Cavaliers, eller om han finner seg en ny klubb.

– Jeg vet ikke noe om fremtiden ennå, sa stjernen etter kampen.

Han startet karrieren i Cavaliers i 2003, og spilte én finaleserie med den Ohio-baserte klubben før han skiftet beite i en kontroversiell overgang til Miami Heat . To titler og to tapte finaleserier i Miami senere gikk han tilbake til klubben som draftet han først i 2003, nemlig Cavaliers. Denne gang i et spektakulært show.

Han lovte Cavaliers-fansen å vinne en NBA-finale med klubben, og han holdt det han lovte: i 2015/16-sesongen snudde han og Cavaliers 1–3 i kamper til 4–3 mot nevnte Warriors, og tok Cleveland by vant sin første finale på 52 år (forrige var NFL-laget Cleveland Browns i 1964).

Nå, etter fire strake tap og «sweep» i finaleserien mot Golden State Warriors, mener flere eksperter at han burde skifte klubb om han ønsker å vinne flere titler. «Umulig med dette elendige Cavaliers-laget» har amerikanske journalister tidligere uttalt. Og det er en viss sannhet i det – i alle fire finalekampene ledet James laget i både poeng og assists. James hadde 40 assists på fire kamper, resten av laget 44 ...

Los Angeles Lakers, Houston Rockets og Philadelphia 76ers er alle kandidater til å signere verdens beste basketballspiller for øyeblikket. Og uansett hvor han ender opp, kan det fort hende han spiller i sin niende strake finale når kalenderen viser mai 2019.