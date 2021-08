NI METER: Kari Øyre Slind falt ni meter ned på et hardt gulv og kom seg unna med kun noen «mindre» skader. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kari Øyre Slind falt ni meter uten sikring: − Hatt sinnsykt flaks

Kari Øyre Slind (29) falt ni meter rett ned på et hardt gulv. Langrennsløperen forteller at årsaken til fallet er at hun hadde glemt å sikre seg i klatreveggen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har hatt sinnsykt flaks. Jeg kjenner til flere som har knust hofter og har fått andre verre skader, sier Øyre Slind til VG.

Langrennsløperen klatret på klatresenteret «Krux» på Oppdal, da hun mistet grepet i veggen, og falt ni meter ned på et hardt gulv.

– Jeg hadde glemt å sikre meg. Jeg kom opp til det krysset som jeg ikke hadde klart før, og det klarte jeg ikke denne gangen heller, innleder Øyre Slind og fortsetter:

– Jeg tok tak og kjente at det var noe som ikke stemte. Så da sa jeg til hun jeg klatret med at jeg at jeg hadde glemt sikring.

Øyre Slind kom seg unna med med «bare» et brudd i ankelen, avrevde leddbånd i den andre ankelen, en trøkk i hodet, brist i ribbein og muskelavriving i setet.

– De mindre skadene begynner å gå seg til. Ribbein og muskulaturen i sete begynner å lege seg, så det begynner å bli bedre. Jeg er også ganske mobil nå på krykker, også kan jeg bevege meg litt fritt, forteller hun.

Øyre Slind har vært inn og ut av sykehus for operasjon og kontroller, og omtaler skadene som et «relativt lite omfang». Men de verste skadene var bruddet i ankelen og de avrevne leddbåndene i den andre.

– Det kan bli rehabilitering på den hvor leddbåndet er avrevet. Den som er brukket skal jeg på kontroll med i september, så får jeg bare håpe på det beste, sier Øyre Slind.

Oppdals-jenta forteller at hun har det bra i dag, og at hun ser lyst på tiden fremover.

– Jeg har faktisk ikke følt på noe bitterhet eller noe. Jeg følte ikke på at jeg gjorde noe farlig, og sånne ting kan skje.

– Også føler jeg selvfølgelig at jeg har vært så sykt heldig.

Øyre Slind debuterte i verdenscupen i Drammen i 2010 og har to fjerdeplasser som sine beste resultater. Hun har to NM-sølv fra Gålå på distansene 5 km og 30 km.

– Jeg er klar for å gjøre det jeg kan gjøre for å være tilbake på kortest mulig tid, sier Øyre Slind.

Hun var tidligere en del av det norske langrennslandslaget, men ble vraket før årets sesong.