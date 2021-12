OPPGITT: Thorir Hergeirsson synes ikke noe om treningsanleggene i VM.

Reagerer kraftig på hall under VM: − Totalt uakseptabelt

CASTELLÓN (VG) Landslagssjef Thorir Hergeirsson reagerer på treningshallen Norge har fått utdelt i VM og kaller underlaget et betonggulv.

Landslagssjefen og resten av helseteamet har bestemt at de ikke ønsker å trene i hallen med det harde underlaget. Det kan føre til færre håndballøkter under VM.

– Det er totalt uakseptabelt, sier Hergeirsson til VG.

– Jeg skulle likt å se et slikt treningstilbud til lagene i herre-VM. Det hadde ikke skjedd. Det er jeg 100 prosent sikker på. Treningshallen har et betonggulv som er nokså ruglete, med tre millimeter linoleumsduk oppå, fortsetter han.

– Kan det påvirke Norges muligheter i VM negativt å mangle denne treningsmuligheten?

– Det er et bra spørsmål. Det ingen stor krise for oss, men vi kunne tenkt oss litt flere treninger hvor vi kunne drillet spillet vårt. Vi er et sammensatt lag, sier Hergeirsson.

Lørdag fikk Norge en ekstra treningstime i kamparenaen som kompensasjon for den manglende treningshallen.

Heller ikke spillerne ønsker å trene i treningshallen.

– Vi har ikke vært i den hallen, men trenerne har vært der og de ville ikke sende oss dit fordi det er så dårlig gulv. Vi har ikke hatt mange håndballtreninger og vi skulle gjerne hatt enda flere. Vi kunne brukt det godt ved å trene en god uke før det egentlig smeller på tirsdag. Så vi må være løsningsorienterte, sier Nora Mørk til VG.

– Man kan få mer vondt. Litt stivere ankler, akilles og knær. Ryggen også. Det er kjedelig når det ikke er nødvendig. Sett utenfra kan man kanskje tenke at gulvet ikke har så mye å si. Men det har det faktisk, forteller hun.

KLAR FOR KAMP: Nora Mørk før VM-åpningen i Spania.

Norges hovedleder Mads Stian Hansen opplyser at heller ingen av de andre syv VM-lagene i Castellón ønsker å benytte seg av de åpenbart dårlige fasilitetene.

Han håndterer saken overfor det internasjonale håndballforbundet (IHF).

– Det er helt åpenbart at denne hallen ikke er i henhold til den standarden som kreves, sier han og legger til:

– Vi har tatt opp dette på teknisk møte med IHF og de har lagt seg helt flate. IHF er helt enige at kvaliteten på hallen er altfor dårlig.

Forbundet opplyser også til VG at de ser på saken.

– Vi er klar over problemet og vi har fått tilbakemeldinger fra flere lag. Arenaen er vanligvis brukt til lokal håndballaktivitet, men vi skal selvsagt reagere om spillerne ikke er fornøyde, sier Jessica Rockstroh, mediekontakt i IHF, til VG om saken.

– Vi ønsker at de skal ha best mulige fasiliteter. Akkurat nå leter vi etter nye alternativer og vi respekterer lagenes tilbakemeldinger og prøver å finne den beste løsningen, legger hun til.

De norske spillerne er glade for at trenerteamet har bestemt at de ikke skal trene i hallen de har fått utnevnt.

– Det kan fort bringe frem småskader, sier Henny Reistad.

– Det var i tillegg kronglete tider og litt langt å kjøre, sier Stine Bredal Oftedal.

Norges neste VM-kamp er mot Iran søndag 20.30. Kampen sendes på TV 3.