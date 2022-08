DANSK DYNAMITT? Rosenborg har hatt tidvis suksess på banen med sine danske frontmenn i Nicklas Bendtner, Nicki Bille Nielsen, Tobias Mikkelsen og Christian Gytkjær de siste årene.

Skadetrøbbel for RBK-Rekdal: Punger ut for ny spiss

Rosenborg BKs nye spiss heter Casper Tengstedt (22). Trønderne har tunge skadefravær i Stefano Vecchia og Noah Jean Holm. Nå skal den nysignerte dansken forsterke frontlinjen i jakten på medalje.

Publisert:

– Vi var nødt til å gjøre noe i front, forteller Kjetil Rekdal.

Stjernespiller Stefano Vecchia er ute med en skade, som ifølge VGs opplysninger holder ham ute til oktober. Etter syv mål på ni eliteseriekamper rekker han i så fall bare serieinnspurten i høst. I tillegg er talentet Noah Jean Holm (21), som imponerte stort på denne tiden i fjor, fortsatt plaget i lysken.

– Om Stefano så kan jeg si at han er ute en stund til. Noah skal prøve seg litt på trening snart, men vi vet ikke om det går bra.

Rosenborg vurderte å la ham gjennomgå operasjon før seriestart. Det er fortsatt mulig han må under kniven – i så fall er sesongen over.

Laget har tapt to kamper under Rekdal og Geir Frigårds ledelse og ligger på fjerdeplass i Eliteserien etter syv seire og syv uavgjorte, som gir 28 poeng etter 16 av 30 kamper. Gapet opp til serieleder Molde er på 11 poeng (MFK har spilt 17).

Mens konkurrentene Bodø/Glimt ser ut til å selge sin toppspiss Victor Boniface (riktignok forhåndserstattet av Lars-Jørgen Salvesen) og Viking har skilt lag med landslagsspiss Veton Berisha, har RBK gjort investeringer foran medalje-duellen.

Vingen Kristall Máni Ingason (20) kom først fra islandske Vikingur. Og mandag, på overgangsvinduets første sensommerdag, ble Casper Tengstedt klar på en kontrakt ut 2026-sesongen. Han kommer fra danske AC Horsens. Der ble han toppscorer på nivå to i Danmark med 14 mål på 19 kamper da laget rykket opp til denne sesongs Superliga.

Info Status i Rosenborg august 2022 Nummer fire i Eliteserien med 28 poeng på 16 seriekamper. Spillere inn:

Kristall Máni Ingason (Vikingur)

Casper Tengstedt (AC Horsens) Spillere ut:

Pavle Vagic (solgt, Hammarby)

Rasmus Wiedesheim-Paul (lån, Helsingborg)

Adam Andersson (lån, Randers) Skadet:

Stefano Vecchia

Noah Jean Holm

Jonathan Augustinsson Neste 5 kamper:

HamKam (h), Sandefjord (b), Aalesund (h), Tromsø (b) og Viking (h) Vis mer

Trøblete Tyskland-opphold

– Dette er sinnssykt spennende for meg å være en del av. Det er mange unge gode spillere som man kan bygge på her oppe nå, sier Tengstedt til VG om RBKs pågående gjenoppbyggingsprosjekt under Kjetil Rekdal.

– Han har et bredt spekter av ferdigheter. Dette er en god avslutter med fysikk som også kan gå i bakrom. Han kan spille på topp, men også på siden i vår treer foran, supplerer Rekdal.

Før Horsens-overgangen har Tengstedt, registrert med U21-landskamper for Danmark, vært en del av talentfabrikken i systemet til FC Midtjylland. På tampen av 2019 prøvde han seg i tyske Nürnberg.

– Det ble dessverre litt blandet resultat sportslig sett. Jeg spilte med U23-laget og fikk aldri sjansen i 2. Bundesliga for A-laget fordi de holdt på å rykke ned til nivå 3.

Horsens har spilt tre kamper i årets Superliga, og 22-åringen har levert én målgivende pasning.

– Nå håper jeg å kunne score noen mål i Trondheim.

HAR ERFARING: At Casper Tengstedt har forsøkt seg både innad i Danmark og i Tyskland tror Kjetil Rekdal (bildet) vil være med å sørge for at nysigneringen har det som skal til for å utvikle seg videre i ukjent farvann i Trondheim.

Ferdighandlet for nå

Landsmann Carlo Holse fikk endelig sesongens første Eliteserie-nettkjenning mot Odd i 2–3-seieren lørdag. Ole Sæter har levert godkjent med sine seks på ni kamper for RBK, mens 19-åringen Bryan Fiabema (på lån fra Chelsea) har fått mye tillit i det siste.

Rosenborg har ønsket seg flere scoringer fra midtbanespillerne sine i jakten på medalje i årets Eliteserie, men Rekdal hevder trønderne ikke vil foreta seg mer i august.

– Vi er ferdige.

– Vil du si noe om Kristian Eriksen?

– Nei.

Etter det VG forstår er det mellom Bodø/Glimt og Molde i spill så store summer om HamKam-profilen – som Rosenborg i nåværende økonomiske situasjon, ikke har sjans til å matche. Mandag kveld melder TV 2 og Hamar Arbeiderblad at HamKam skal ha takket ja til et bud på 15 millioner og at overgangen er nært forestående.