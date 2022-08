SKILLER LAG: Casper Ruud og Venke Aure stopper samarbeidet etter nesten ti år.

Casper Ruud og manageren skiller lag

Tennisesset Casper Ruud og manager Venke Aure stopper samarbeidet etter snart ti år, bekrefter Aure overfor Discovery.

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Casper og jeg har kommet fram til en enighet om å avslutte vårt samarbeid. Vi har sammen hatt en eventyrlig reise i snart ti år, og samarbeidet med Casper har gitt meg mye glede disse årene, sier Aure til Discovery.

– Reisen til Casper skal fortsette i mange år til. Men i et så langt samarbeid som vi har hatt fram til nå, så skjer det en utvikling for oss som parter og noen ganger utvikler man seg i ulik retning. Ti år er lang tid. Tidspunktet for å avslutte samarbeidet føles riktig, understreker Aure.

Det er ikke kjent hvem som heretter skal være manager for Ruud. Discovery har ikke lykkes med å få en kommentar fra trener og pappa Christian.

Ruud vant nylig ATP 250-turneringen i sveitsiske Gstaad for andre gang på to år.

(NTB)