FAMILIEKJÆR: Håvard Lorentzen har et medaljehåp på fredagens 1000 meter, men 29-åringen er usikker på hvor lenge han vil fortsette på toppnivå.

Prioriterer familien: Vil ha mer tid med datteren

BEIJING (VG) Håvard Lorentzen (29) har gitt skøyteledelsen beskjed om at han vil være mer sammen med datteren Emilie og samboeren Hege Bøkko hjemme i Bergen, fremfor å delta på treningssamlinger frem til starten av neste konkurransesesong – som kan bli hans siste.

– Så lenge jeg synes det er kjekt å gå på skøyter, og får det til, har jeg lyst til å avslutte med en sesong der kroppen er hundre prosent og alt stemmer, sier Håvard Lorentzen til VG i pressesonen i deltagerlandsbyen i Beijing.

– Tror du den blir hundre prosent neste sesong – kroppen, altså?

– Godt spørsmål. Jeg vet ikke. Vi får se. Slik den er nå, trenger den hvile. Jeg har trent fryktelig mye foran denne sesongen, og gjort alt jeg har kunnet for at den skal være i best mulig form foran OL og resten av sesongen. Jeg må legge en god plan for at det ikke skal skje igjen, svarer han og sikter til det følgende:

Håvard Lorentzen ble olympiske mester på 500 meter i 2018, samt OL-sølvvinner på 1000 meter. Han dro rett fra Sør-Korea til Kina og ble sprintverdensmester, på tross av sykdom. I februar 2019 tok han sølv på 500 meter i distanse-VM Inzell. Siden har det gått mer trått, på grunn en hofteskade og nå – siden sesongstart – ryggtrøbbel.

SAMBOEREN: Hege Bøkko var selv en aktiv skøyteløper på toppnivå i mange år. Hun la opp i 2020.

Her i Beijing endte han som tittelforsvarer på 15. plass på 500 meter, fredag går han sammen med Bjørn Magnussen og Allan Dahl Johansson 1000 meter – uten uttalt mål om medalje, men med grunn til å tro på en topp 10-plassering etter et par veldig nær pallen-løp i verdenscupen denne sesongen (to 4.-plasser).

På spørsmål om han går inn for en ny olympiade, det vil si en ny fireårs periode frem til neste OL, svarer han nær kategorisk nei. Han tar ett år av gangen, og det vil ikke være et som alle foregående år i sprinttoppen. Til forskjell fra dem vil han bokstavelig talt holde seg på hjemmebane frem til verdenscupen starter på senhøsten.

Lorentzen har tidligere kjempet seg tilbake fra store skadeproblemer:

Han sier at han like godt kan løfte vekter og sykle i Bergen. Det er ikke nødvendig for ham å reise til Oslo på fellessamling med landslaget for å gjøre det. Det er imidlertid ikke hans viktigste argument. Det er den tre måneder gamle jenta han har med samboeren Hege Bøkko. De ble foreldre til Emilie i slutten av november i fjor.

Lorentzen sier at han er veldig fornøyd med samarbeidet han og Norges sprinttrener Jeremy Wotherspoon har hatt de siste seks årene.

Avtroppende sportssjef Lasse Sætre og påtroppende sportssjef Petter Andersen sier de ennå ikke har hatt samtaler med kanadieren om en ny avtaleperiode når den gjeldende går ut i mars. Svaret på spørsmålet om Wotherspoon vil fortsette, er imidlertid ikke av avgjørende betydning for Håvard Lorentzen.

– Min livssituasjon er litt annerledes nå når jeg har fått barn. Jeg kommer ikke til å reise så mye på vår- og sommertid. Det vil bli mer tid hjemme. Ikke bare på grunn av datteren vår.

– Du vil være mer far og familiemann?

– Ja, jeg har ikke lyst til plutselig å se at hun er blitt tre år gammel. Jeg har lyst til å være med på oppveksten. For egen motivasjon kan det være godt å være mer hjemme på grunn av reisebelastningen. Den har vært stor de siste 10 årene, svarer Håvard Lorentzen.

Han tippet at hjemmefavoritten Gao ville vinne 500-meteren, og fikk rett. Foran 1000-meteren tror han russiske Pavel Kulizjnikov er en å se opp for, pluss et par sterke nederlendere selvsagt, koreaneren som slo Peder Kongshaug med 15/100 og tok bronsemedaljen på 1500 meter, noen japanere – igjen kan han rame opp minst 10 løpere som kan vinne.

– Du hører hjemme blant topp 10?

– Ja da, men jeg kan ikke love medalje som sist. Da sto det mellom Kjeld Nuis og meg, og slik ble det (Nuis vant, Lorentzen sølv).

– Men jeg skal kjempe med nebb og klør, og prøve å få tak i en medalje, tilføyer familiefaren fra Bergen.

