Mol og Sørum vant thrillerfinale: – En intens uke

(Mol/Sørum - Evandro/Bruno 14-21, 21-17, 15-12) Anders Mol og Christian Sørum fortsetter å herje i verdensserien i sandvolleyball. Søndag vant de sin andre storturnering på rad.

For én uke siden ble den polske duoen Grzegorz Fijalek og Michal Bryl slått i to strake sett i finalen i Brasil.

Søndag, i Jinjang i Kina, var det brasilianerne Bruno Schmidt og Evandro Goncalves som ble et hakk for små for den norske superduoen.

Det satt et lite stykke inne for Anders Mol og Christian Sørum, som er rangert som verdens beste sandvolleyballpar, men etter å ha tapt det første settet 14–21, slo de umiddelbart tilbake.

– Brasil og Evandro servet så bra. Det var veldig deilig å komme tilbake igjen, sier Sørum i seiersintervjuet vist på TV 2 Sumo.

Det andre settet ble vunnet 21-17, og i det tredje settet tok de norske gutta initiativet etter at de to sandvolleyballparene hadde fulgt hverandre til 6-6.

Det, initiativet, ga de aldri fra seg.

Til slutt endte det 15-12 og med seier i den andre storturneringen på like mange uker.

– Det har vært en intenst uke. Vi vant seks kamper forrige uke, og nå kom vi hit med jetlag. Vi forventet egentlig ikke at vi skulle spille bra, for vi føler oss som dritt, men så klarer vi å vinne denne gullmedaljen. Det er helt fantastisk, sier Mol, og fortsetter:

– Det betyr alt. Vi hadde en tøff start forrige sesong, men nå har vi fått en god start. Vi har bare lyst til å beholde den gode formen vår. Vi må fortsette å spille mange kamper og finne rytmen. Det betyr så mye å vinne her, og vi ser frem mot resten av sesongen.

