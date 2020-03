VRAKET: Harald Strømme ble ikke styremedlem i Norsk Toppfotball. Foto: Hallgeir Vågenes

Tidligere Discovery-sjef vraket som styremedlem i NTF

Harald Strømme ble ikke valgt inn i Norsk Toppfotballs styre under årsmøtet fredag. Han var innstilt som styremedlem for to år med et honorar på 200.000 kroner.

På årsmøtet til Norsk Toppfotball ble det bestemt at tidligere Discovery- og TVNorge-sjef, Harald Strømme, ikke blir å finne i de kommende års styre. Istedenfor fikk Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, fornyet tillit til tross for at hun manglet valgkomiteens innstilling.

I en SMS til VG skriver Strømme:

– Årsmøtet ville ha en daglig leder fra klubbene inn i styret. Samtidig ønsker de å bruke min kompetanse som konsulent, og det er selvsagt helt i orden for meg.

Han legger også til at spørsmålet om honorar ble behandlet separat.

– Så valget handlet til syvende og sist ikke om det.

Som sjef for TVNorge og Discovery Networks Norway kjøpte han i 2016 TV-rettighetene til Eliteserien og Obos-ligaen for 2,4 milliarder over seks år. I 2017 sluttet han etter uenighet med eierne, før han året etter etablerte e-sport-selskapet Good Game.

Det nye styret i Norsk Toppfotball blir nå:

Styreleder: Cato Haug, Sarpsborg 08 valgt som ny styreleder for 2 år

Nestleder: Øystein Neerland, Molde Fotball.

Medlemmer:

Vibeke Johannesen, Brann.

Finn Backer, KBK.

Gunhild Lærum, LSK.

Espen Nystuen, KIL.

Inge André Olsen, Stabæk Fotball.

Tom Rune Espedal, Sandnes Ulf.

Nyvalgt styreleder, Cato Haug sier til VG at det ikke var noe dramatikk rundt valget på årsmøtet og forteller videre at man ikke nødvendigvis trenger å få kompetansen til Harald Strømme gjennom styret.

– Årsmøtet ønsket noen daglige ledere i styret og Vibeke (red. Johannesen) har sittet i styret før og var derfor et naturlig valg.

– Harald Strømme skal nå gå inn en konsulentrolle, hvordan vil dere bruke han?

– Jeg vil ikke mene noe om det nå, vi skal sette oss ned å diskutere litt. Harald er en dyktig kar og har en enorm kompetanse som vi trenger, og som det kan bli aktuelt for oss å kjøpe i fremtiden, avslutter Haug.

Publisert: 09.03.20 kl. 08:24

