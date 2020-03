TRAVELT: Kulturminister Abid Raja og NIF-president Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen

Idrettsforbundet ber om at all idrettsaktivitet avlyses

Idrettsforbundet skriver i en pressemelding at de ber om at all idrettsaktivitet skal avlyses med umiddelbar virkning. Dett gjelder all idrett, alle treninger og alle konkurranser.

– Vi er i en situasjon som vi opplever som uholdbar. Derfor skrev vi torsdag morgen et brev til helsedirektøren der vi søker en rask avklaring på hva vi bør gjøre, sier Kjøll til VG.

– Vi er i en meget alvorlig situasjon i Norge, og vi vil som en viktig samfunnsaktør ta vår del av ansvaret for å unngå smittespredning. Derfor forventer vi også et raskt svar på vår henvendelse.

Du kan lese brevet her.

Intervjuet med Kjøll ble gjort tidlig torsdag. Torsdag ettermiddag sendte Idrettsforbundet ut en pressemelding hvor de ber om at all idrettsaktivitet nå avlyses på bakgrunn av helsemyndighetenes føringer. Dette gjelder all idrett, alle treninger og alle konkurranser.

– Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Kjøll i pressemeldingen.

Idrettspresidenten sier til VG at corona-viruset setter idrettsbevegelsen på en tøff prøve.

– Situasjonen er krevende og uoversiktlig for våre 11 000 idrettslag, sier Kjøll.

– Hva med de økonomiske konsekvensene?

– Dette får enorme økonomiske konsekvenser for alle de 11 000 idrettslagene, særforbundene og kretsene. Vi vil nå etablere et enhetlig system for å rapportere inn de økonomiske konsekvensene, slik at vi kan ta opp dette samlet med kulturdepartementet.

– Jeg skal møte kulturminister Abid Raja senere i dag, og vil diskutere med ham hvilke grep som vi bør gjøre videre.

Idrettspresidenten sier at hun er «klar til å ta alle grep som er nødvendig for å hindre videre smitte av corona-viruset».

Publisert: 12.03.20 kl. 12:53 Oppdatert: 12.03.20 kl. 14:38

