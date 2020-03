TRAVELT: Kulturminister Abid Raja og NIF-president Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen

Berit Kjøll krever tydelige råd fra helsemyndighetene: – Forventer raskt svar

Idrettspresident Berit Kjøll krever kjapt tydelige råd fra Helsedirektoratet om hvordan idretten skal forholde seg. Hun vil også ta opp de store økonomiske konsekvensene med kulturministeren.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi er i en situasjon som vi opplever som uholdbar. Derfor skrev vi torsdag morgen et brev til helsedirektøren der vi søker en rask avklaring på hva vi bør gjøre, sier Kjøll til VG.

– Vi er i en meget alvorlig situasjon i Norge, og vi vil som en viktig samfunnsaktør ta vår del av ansvaret for å unngå smittespredning. Derfor forventer vi også et raskt svar på vår henvendelse.

Du kan lese brevet her.

les også All fotball og skisport i bredden blir stoppet

Idrettspresidenten sier at corona-viruset setter idrettsbevegelsen på en tøff prøve.

– Situasjonen er krevende og uoversiktlig for våre 11 000 idrettslag, sier Kjøll.

«Vi ber derfor Helsedirektoratet om å komme med en tydelig anbefaling om hvordan norsk idrett skal forholde seg til situasjonen som har oppstått, og som vi må forvente vil utvikle seg videre i negativ retning. Vi ønsker en klar, overordnet og helhetlig anbefaling med tanke på all hverdagsaktivitet hos våre medlemmer, det være seg arrangementer, trening, samlinger, etc», skriver NIF i et brev som er undertegnet Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg.

– Vi kjenner på et enormt ansvar, både sentralt og ikke minst ute i idrettslagene, der tusenvis av frivillige nå må ta viktige beslutninger. Nå må helsemyndighetene på banen og gi tydelige svar, sier Kjøll til VG.

les også Stor oversikt: Idrettsarrangementene som er påvirket av coronaviruset

– Hva med de økonomiske konsekvensene?

– Dette får enorme økonomiske konsekvenser for alle de 11 000 idrettslagene, særforbundene og kretsene. Vi vil nå etablere et enhetlig system for å rapportere inn de økonomiske konsekvensene, slik at vi kan ta opp dette samlet med kulturdepartementet.

– Jeg skal møte kulturminister Abid Raja senere i dag, og vil diskutere med ham hvilke grep som vi bør gjøre videre.

Idrettspresidenten sier at hun er «klar til å ta alle grep som er nødvendig for å hindre videre smitte av corona-viruset».

Publisert: 12.03.20 kl. 12:53

Fra andre aviser