Brudd for Fortnite-Emil og lagkameraten

Fortnite ble lansert av spillselskapet Epic Games i 2017. Fortnite er et Battle Royale-spill, som kort fortalt går ut på at opp til 100 spillere lander på en øde øy, hvor de må finne våpen så fort som mulig for å kunne beskytte seg selv mot andre spillere mens de flykter fra en sirkel som gjør kartet mindre; målet er å være den siste spilleren i live.