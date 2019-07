USIKKER: Fredrik Oldrup Jensen må bestemme seg for om han vil bli i Odd eller dra til Aalborg i løpet av de nærmeste dagene. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Fagermo om mulig Oldrup-exit: – Vi kan ikke konkurrere med danske lønninger

Medaljejagende Odds nøkkelspiller kan ryke før en viktig høstsesong. – En kjempesmell, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen (32), som tror også gullkampen kan forsvinne sammen med Fredrik Oldrup Jensen (26).

Han har vært meget viktig for et Odd-lag som ligger på tredjeplass i Eliteserien etter en god vårsesong. Fredrik Oldrup Jensen har vært på utlån fra belgiske Zulte Waregem, men den låneavtalen går ut i dag, onsdag.

Mye tydet på at mannen fra Skien skulle bli i moderklubben ut året, men de siste dagene har, ifølge Telemarksavisa, Aalborg kommet på banen med en mulig treårsavtale. Dermed kan midtbanespilleren glippe for Dag-Eilev Fagermo i siste liten.

– Her får han spille på et topplag – noe som er et bedre utstillingsvindu enn hos en klubb på nedre halvdel i den danske ligaen. Jeg håper han har is i magen, sier Odd-treneren til TA.

– Han har vært en av Eliteseriens beste spillere, så det ville vært et kjempetap for oss å miste ham - både som ledertype og fotballspiller. Her kan han kanskje få med seg en cupfinale og kjempe om medaljer. Men vi kan ikke konkurrere med danske lønninger, fortsetter Fagermo.

Han tror bedre klubber vil komme på banen i januar. Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra treneren.

VG har vært i kontakt med daglig leder Einar Håndlykken som ikke ønsker å kommentere saken på dette tidspunkt. Fredrik Oldrup Jensen selv, som startet karrieren i Odd som 5-åring, har heller ikke ønsket å si noe om valget.

I april ble Oldrup Jensen av VG rangert som Eliteseriens femte beste spiller.

Tror gullkampen kan ryke

– Han er uerstattelig. Om de mister ham er det en kjempesmell med tanke på en medaljekamp i høst. At de har hatt han i den rollen har vært avgjørende for at Odd har fått så mye poeng, sier TV 2-ekspert Mathisen til VG.

– Oldrup Jensen kjenner systemet til Fagermo ut og inn. Å finne en erstatter som kjenner spiller som ham og kjenner det systemet så godt, er det egentlig umulig for Odd å erstatte med tanke på den lommeboka de har, fortsetter han.

Odd ligger nå fire poeng bak serieleder Molde, men har en kamp mindre spilt. De henger med andre ord fortsatt med i gullkampen før høstsesongen, men Mathisen tviler på at det blir en gullkamp helt inn for Odd om Oldrup Jensen forsvinner.

– Kan dette Fredrik Oldrup Jensen være forskjellen på en medalje og ikke?

– Ja, absolutt. Odd har også en alle tiders mulighet til å kjempe om gull. Hvis de skal være med å kjempe om gull, må de beholde de de vil ha nå. Mister de Oldrup er de fortsatt så gode at de kan være med å kjempe om medalje, men da ser det ekstremt vanskelig ut med en gullkamp. Det gjør det, svarer Mathisen.

– Åpenbart negativt

Også Eurosport-ekspert Bengt Eriksen mener Odds medaljesjanser svekkes uten midtbanespilleren.

– Odd har virket solide i år, og har tatt store steg fra i fjor. Man kan lure på om det er fordi Fredrik Oldrup Jensen har vært på banen i år. Det kan tenkes, sier han.

Han sammenligner situasjonen med da Rosenborg mistet Bent Skammelsrud på begynnelsen av 2000-tallet.

– Jeg skal ikke dra det for langt, men Rosenborg spilte Skammelsrud i den rollen i mange år. Da han forsvant plundret Rosenborg fryktelig lenge med å fylle de skoene. Den rollen i laget gjør ikke mye spektakulært, men den er dønn viktig, sier Eriksen.

PS: Odd har allerede mistet Sander Svendsen. Han var også på lån, men har nå gått til danske Odense:

