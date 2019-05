TRE KANDIDATER: Sven Mollekleiv (t.v.) og Berit Kjøll har sagt at de stiller som presidentkandidater på idrettstinget i slutten av mai. Tom Tvedt (t.h.) er sittende president, men har ikke fått valgkomiteens tillit. Han har sagt at han er i tenkeboksen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Berit Kjøll utfordrer til presidentkamp: – Tror jeg kan vinne

FORNEBU (VG) Flere særforbund og idrettskretser har fått Berit Kjøll (63) til å skifte mening: Nå tar hun opp kampen mot Tom Tvedt (51) og Sven Mollekleiv (64) i et forsøk på å bli ny president i Norges idrettsforbund (NIF).

Det er en svært overraskende utvikling etter at valgkomiteen tidligere i vår innstilte Mollekleiv som ny idrettspresident.

På det tidspunktet anså Kjøll slaget som tapt. Hun hadde gjort et forsøk, men uten å lykkes.

Men i løpet av en påskeuke med seilbåt og ski i Lofoten skjedde det noe. Flere særforbund og idrettskretser hadde tatt kontakt. Anført av Norge håndballforbund ble det jobbet for å få Kjøll til å skifte mening. Og da sa 63-åringen ja.

– Rollen som øverste tillitsvalgte i norsk idrett er en utrolig spennende og givende lederutfordring, der jeg vil kunne få brukt hele bredden i ledererfaringen min, sier Kjøll.

Hun snakker med stor iver på inn- og utpust, ler mye og tar gjerne tak i armen til VGs journalist idet hun skal presisere noe som er litt ekstra viktig for henne.

Berit Kjøll lyser engasjement og mener det er én av flere brikker som gjør henne egnet som idrettspresident.

– Jeg vil skape begeistring og stolthet rundt det alle engasjerer seg i. Jeg ønsker å bidra til å skape et bedre omdømme enn hva idretten har i dag, sier hun.

10 spørsmål til Kjøll: Støtter spillmonopolet

Hun hevder å ha fått ulike henvendelser fra flere særforbund og idrettskretser foran idrettstinget på Lillehammer om tre uker.

– Så mange at du mener du bør ha en god sjanse på seier?

– Ja. Jeg føler meg trygg på at jeg har et godt nok fundament til at jeg kan utfordre, og jeg tror at jeg kan vinne. Og så tenker jeg at det kan være bra for demokratiet i idrettsbevegelsen at man har flere ulike profiler å velge blant, sier Kjøll.

TUSENFRYD: Berit Kjøll var sjef på Tusenfryd på 1990-tallet, her sammen med romfartsekspert Erik Tandberg og NRK-kjendis Torkjell Berulfsen. Foto: Junge, Heiko

Berit Kjøll tar imot VG i en kafé i Telenor-bygget på Fornebu. Det er her den kinesiske telefongiganten Huawei holder til. Kjøll har jobbet i ledelsen i selskapet i åtte år. Før det var hun fire år i Telenor. Hun har bred styreerfaring fra store selskaper som DNB, SAS, Hurtigruten, Oslo universitetssykehus, og har tidligere også jobbet som administrerende direktør i Flytoget, Tusenfryd og Steen & Strøm.

De siste seks årene har hun vært styreleder i Den Norske Turistforening. Bakgrunnen gjør at Kjøll ofte snakker varmt om erfaringen fra både nærings- og organisasjonsliv.

Dersom hun utkonkurrerer Sven Mollekleiv og Tom Tvedt, så må hun slutte i Huawei. Å være den øverste valgte lederen i norsk idrett er et fulltids tillitsverv, med lønn i millionklassen.

HUAWEI-TOPP: Berit Kjøll utenfor kontorene til mobilgiganten Huawei på Fornebu tirsdag ettermiddag. Foto: Anders K. Christiansen

– Mange har inntrykket av at de ulike presidentkandidatene er ganske like. Hva skiller deg fra de to andre?

– Hva gjelder den strategiske retningen man ønsker å stake ut for idretten, så tror jeg det er lite som skiller oss. Det har debattene vist. Ulikheten handler mer om måten å lede på. Måten vi skaper resultater på, samt bakgrunnen vår, sier Kjøll.

– Dette handler om tung ledererfaring, og der tror jeg at jeg har en annen profil enn konkurrentene mine har, legger hun til.

Kjøll er engasjert nå. Hun har rukket å helle et beger soyasaus over laksesalaten hun har bestilt, men fortsatt ikke tatt en eneste bit.

– Jeg har jobbet i en digital verden i tolv år. Først i Telenor og nå Huawei. Det at samfunnet er i en så hurtig endring, vil også stille krav til oss i idrettsbevegelsen. Det handler om hvordan vi skal møte disse utfordringene i vår digitale tid for å sikre at vår posisjon styrkes, og at det ikke kommer inn andre aktører og spiser seg inn på vårt domene. Jeg står midt i det, og min tyngde og erfaring fra den digitale arenaen kan gjøre en forskjell, sier Kjøll til VG.

– Hva skyldes omdømmeproblemet til norsk idrett de siste årene?

– Anders! Jeg ser bare muligheter ...

Kjøll smiler og lar ordene henge litt i luften.

– Men for å se en mulighet bør må man gjerne vite hva problemet er ...?

– Det å ha en hundre prosents åpenhetskultur, er forventet av en idrettsbevegelse. Her synes jeg man var altfor sent på banen hva gjelder å åpne opp og spille med åpne kort i alle sammenhenger. Man burde ikke tviholdt på noe. Det har vært trist for idrettsbevegelsen. Men dette har handlet om NIF og ikke særforbundene, sier 63-åringen.

Onde tunger vil ha det til at hun ikke har bred nok bakgrunn fra idretten. Det er ikke Kjøll enig i.

– Jeg satt som styreleder i Norges Rytterforbund i fire år, jeg var mangeårig styremedlem i skiforeningen og jeg har jobbet 30 år som frivillig i turistforeningen, hvorav de siste seks årene som styreleder. Jeg har også sittet i styrer og vært med på å etablere idrettslag i lokalmiljøet, argumenterer hun.

TOG-SJEF: Kjøll var sjef for Flytoget da banen åpnet sammen med den nye hovedflyplassen på Gardermoen høsten 1998. Foto: Pia Solberg

– Så det angrepet står seg ikke?

– Nei, det bør man legge til siden. Men det at jeg kommer utenfra akkurat nå, tror jeg også kan være til glede for idretten. Jeg tror det er på høy tid å få inn en som ser det hele med nye øyne, sier hun.

– Sven Mollekleiv kommer vel i så måte heller ikke innenfra akkurat nå?

– Jeg snakker kun om mitt eget kandidatur. Jeg har et bredt nettverk, både på politisk- og embetsverksnivå, samt i nærings- og organisasjonslivet – med full partipolitisk nøytralitet, sier Kjøll.

Noen kilometer lenger øst, i Oslo, sitter håndballpresident Kåre Geir Lio. Han jobber aktivt for kandidaturet til Berit Kjøll, på tross av at sittende president Tom Tvedt selv har bakgrunn fra håndballen.

– Vi mener at dette er en så god kandidat at vi ikke har lyst til å la muligheten gå fra oss. Berit Kjøll har erfaring fra styreledelse i mange ulike bransjer, og hun har gjort det bra i krevende tider. Jeg mener også at vi trenger fornyelse og entusiasme. Vi trenger friske øyne, men med tilstrekkelig erfaring fra idretten og organisasjonslivet, sier Lio til VG.

Han understreker at det ikke er noen selvfølge at Kjøll vinner valget på Lillehammer. Men han mener det vil være det rette for norsk idrett.

– Det er også viktig å fremheve at vi har en kvinnelig leder av dette kaliberet i en tid der man vil få frem flere kvinner i idretten. Men først og fremst fremmer vi Kjølls kandidatur fordi hun er den beste kandidaten, sier håndballpresidenten.

Publisert: 02.05.19 kl. 07:07