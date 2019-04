OPTIMIST: Adrian Solberg, som ligger som nummer ti på landsstatistikken med 21 seirer hittil i år, bankertipper seg selv med 3-årige High Into The Sky. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Kusken bankertipper seg selv i V75

High Into The Sky travet 1.11 som 2-åring i USA i fjor. Hamre-importen årsdebuterer med gode rapporter, og kusken, Adrian Solberg Akselsen, bankertipper seg selv .



Anders Olsbu

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler derfor ikke med å la ham stå ugardert i dette løpet for de stallansatte.

I tillegg lar han Abrakadabra stå alene. Hesten har vunnet enkelt i begge sine starter i år og skal regnes med en ny, god vinnersjanse.

Dagens banker:

Hight Into The Sky (V75-4) norgesdebuterer med svært god rapporter. Vinner på direkten.

Dagens luring:

Hugo Bäck (V75-1) skuffet stort etter kastrasjon sist, men trener fortsatt fint og møter rett lag.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 180 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1890 kroner

V75-1 (1609ma)

3 SKOGLI VIKTOR

6 VOJE DIVA

8 HUGO BÄCK

4 SOL FAKSA

2 MIRAMILL

10 LYKKJE TVEITEN

———————————

9 Kolbu Jonatan

5 Løvland Spøken

1 Ingerø Mari

7 Missingmyr Stjernen

Løpet:

Et meget åpent løp, hvor det nesten bare er en hest som er uten vinnersjanser. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Skogli Viktor får et dristig tips. 8-åringen står med en begredelig rad, men pleier å være god direkte etter pause. Dessuten slet han med mye dårlige spor før hvilen. Vallaken er meget kjapp fra start og vokser minst en klasse i front. Jeg blir ikke overrasket om han leder hele veien på direkten.

Outsiderne:

Voje Diva fortjener virkelig en seier etter tre strake annenplasser og en tredjeplass etter pause. Hun har tapt for gode hester som Trø Hera, Brenne Blissi og Osen Prinsessa og er ingen antivinner. Romtveit-traveren er god for en rekordforbedring og kan vinne om det bare klaffer litt med posisjonene.

Luringen:

Hugo Bäck er mer enn god nok til å vinne et slikt løp om han viser seg fra sin beste side. Han kom ut etter et par måneders pause og kastrasjon sist, men skuffet stort fra tet da. Men det løpet i kroppen kan ha gjort godt. Han rapporteres fortsatt veldig fin i trening og skal regnes som en stor outsider.

Startsiden:

Skogli Viktor spinner trolig til tet.



V75-2 (2100ma)

4 RIGA VIKTORIA

1 EJO TINA

8 FAKSTROLLA

2 NUBGARDS STINA

3 FJELLVANG FRØKNA

5 SKREI STJERNA

7 Thess Prinsessa

———————————

Løpet:

Nok et åpent løp. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Riga Viktoria kommer også ut etter pause. Hun møter langt enklere lag enn vanlig, og i normalform skal hun regnes tidlig. Men formen er noe usikker og galoppen ligger litt på lur. Men på sitt beste står hun ikke tilbake for noen her.

Outsiderne:

Ejo Tina feilet håpløst sist. Nest sist tapte hun kun knepent for Tronmar etter å ha galoppert i dødens etter 500 meter. Ble kun slått av Tronmar også fjerde sist. Møter ingen av hans kaliber her og skal absolutt regnes feilfritt. Men hun er ikke helt stø på beina.

Luringen:

Fakstrolla står med en dårlig rad, men feilet bort en mulig annenplass fra rygg leder etter pause sist. Hadde travet rundt 1.30 full vei ellers. Lindberg-traveren er ikke helt travsikker og står dårlig til spormessisg, selv om feltet er lite. Feilfritt og på sitt beste, kan hun muligens by på en overraskelse, om det klaffer med posisjonene.

Startsiden:

En feilfri Ejo Tina er bra ut. Utfordres først og fremst av Nubgards Stina.



V75-3 (1609ma)

8 CATEGORICAL

1 URSULA HORSE

7 HUMBLE HILL

2 FABIAN B.R.

5 QUITE COOL CLASSIC

———————————

6 Lighthouse West

3 L.J.'s Dreamcatcher

4 Ubuntu

Løpet:

Nok et lite, men åpent felt. Ingen er helt sjanseløse, men jeg prøver meg med fem hester.

Favoritten:

Categorical holdt knepent unna for L'Amour Bonanza fra tet sist, etter en knallhard 1.09-åpning. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter pause, men Moberg-traveren står sjanseartet til ytterst på vingen. Får derfor kun et ytterst knepent tips. Men klaffer det bare litt med posisjonene, er han absolutt ikke noe dårligere enn de andre.

Outsiderne:

Humble Hill kommer ut etter litt pause. Hamre-traveren har ingen fordel av distansen, men det lukter en noe tøff innledning. Skulle det bli overpace, ser jeg ikke bort i fra at han kan runde alle. Men han trenger muligens ett løp i kroppen før han er på topp.

Fabian B.R. satt i tet etter 300 meter sist, men slapp til Red Shankley R.S. på første bortre. Aagre-traveren er veldig kjapp fra start, men det spørs om han kan ta en lengde på en feilfri Ursula Horse. Uansett, bare han unngår dødens, bør han kunne kjempe i toppen, om han viser seg fra sin beste side.

Quite Cool Classic ble sittende fast i lederrygg på vinneren Categorical sist og hadde krefter spart. Gangen før kontret han ut Make Me til seier fra tet. Med posisjonsklaff skal han regnes blant de tre.

Luringen:

Ursula Horse feilet direkte sist. Dermed var det game over direkte. Halle-traveren var meget god i to travritt før det. Holdt unna for gode Tuileries sist, mens hun måtte strekke våpen for sistenevnte tredje sist etter knalltøffe passeringer. Fjerde sist avsluttet hun bra til fjerde fra køen i et løp Amarone Classic vant foran Dayenne Lane. Hoppa er lynrask fra start og kan lede hele veien, vel og merke feilfritt.

Startsiden:

Ursula Horse er meget rask. Utfordres først og fremst av Fabian B.R. Categorical, Humble Hill og Quite Cool Classic er også kjappe, men står langt ute. Lighthouse West er heller ingen sinke om det laddes.



V75-4 (2100ma)

5 HIGH INTO THE SKY

———————————

7 L.A.'s Magic Moment

1 Gentle Design

2 Always A Star

4 Enjoyable

8 Maestro

9 King N'Swing

6 Kind Of Magic

3 Muscles Classic

Løpet:

Jeg lar High Into The Sky stå ugardert i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

High Into The Sky gjør en svært spennende norgesdebut i Hamre-regi. USA-importen travet 1.11 ved et par anledninger i Amerika i fjor som 2-åring. Hesten skal være meget godt forberedt. Han har travet 1.17 over full distanse på enkelt vis. Kusken Adrian Solberg Akselsen, som er blant ti på topp blant kuskene på landsstatistikken hittil i år med sine 21 seirer, bankertipper seg selv. Jeg nøler derfor ikke med å la ham stå alene.

Outsiderne:

L.A.'s Magic Moment gikk flere gode løp i fjor som 3-åring. Han ble blant annet femte i en Kriterie-kvalifisering etter en knalltøff åpning. Noble Superb vant det løpet. Anders Lundstrøm Wolden-traveren kommer nå ut etter pause og skal i utgangspunktet tas opp fra start. Men skulle det bli litt fart over forestillingen, kan han uansett ende blant de tre.

Luringen:

Gentle Design tok en sterk seier fra dødens foran Rock'n Rolling etter pause nest sist. Sist ble det galopp. Kan fort bli overflydd fra start, men skal regnes blant de tre om det løser seg.

Startsiden:

High Into The Sky kan sitte tidlig i tet om han blir offensivt kjørt.



V75-5 (2100ma)

3 ABRAKADABRA

———————————

1 Indiana Fortuna

5 Callum

10 Dansken

8 Dancing Queen

4 S.K.'s El Capitano

6 Eventhor Jet

7 Hot Stone

2 Frozen Sun

9 Joey Krobak

12 Linsybella

11 Nota Fool Genius

Løpet:

Jeg lar også Abrakadabra stå ugardert.

Favoritten:

Abrakadabra har vært god til seier i begge sine starter etter pause. Første gang ut satt han i tet i annen sving etter en tøff åpning. Holdt likevel greit unna for Callum da. Sist gikk han ut fra lederrygg til dødens på siste bortre og vant enkelt foran Dancing Queen. Lundstrøm Wolden-traveren er bra fra start, og kommer han foran, blir han vrien å tukte. Skal uansett regnes med en fin sjanse.

Outsiderne:

Callum har gått to gode løp etter pause. Første gang ut avsluttet Glittum-traveren bra til annen bak Abrakadabra, mens han holdt knepent unna for L.A.'s Miss Universe sist. Med samme innsats skal han regnes blant de tre igjen.

Luringen:

Indiana Fortuna ble sårbeint sist. Med tanke på det var innsatsen til annen klart godkjent. Skulle hun holde seg til rett gangart og i tillegg forsvare sporet, ser jeg ikke bort i fra at hun kan yppe seg litt mot favoritten, om hun viser seg fra sin beste side.

Startsiden:

Abrakadabra kan muligens ta føringen om det laddes, men begge på innsiden kan løse bra feilfritt. Frozen Sun skal nok uansett ha rygg.



V75-6 (1609ma)

3 HADLAND URI

9 TINTIN

6 Bork Oda

12 Jarli Sota

2 Rigel Øyvind

1 Vetla Vinna

———————————

8 Åls Faksen

5 Haugestad Arne

4 Z.M.'s Lyntroll

10 Valle Tina

7 Lome Frikk

11 Wik Faksen

Løpet:

Et åpent kaldblodsløp, men jeg nøyer meg med halve feltet.

Favoritten:

Hadland Uri går gode løp hver gang og er nesten aldri utenfor trippelen. Det har kun skjedd to ganger på 18 starter. Åtte av dem har endt med seirer, mens hun har tatt fem annen. Sist var hun god toer bak Harald etter siste 800 meter i dødens. Gangen før knep hun seier fra sistnevnte etter å ha travet store deler av løpet i dødens. Hun er den hesten i feltet som tåler å gjøre mest og er en naturlig og klar favoritt.

Outsiderne:

Bork Oda går gode løp hver gang og er trippelaktuell igjen. Tapte kun for gode Osen Expressa sist.

Luringen:

Tintin trengte løpet etter et halvt års pause sist. Fikk maks fra lederrygg da i et løp gode Mjølner Marius vant foran Våler Nikolai. Med det løpet i kroppen venter jeg ham klart forbedret. Står til for et fint løp og skal regnes blant de tre. Fjerde sist tapte han kun for Professor Ø.K., som hadde tillegg. Så han er bra på sitt beste.

Startsiden:

Vetla Vinna kan fort forsvare sporet. Utfordres muligens av Bork Oda, Lome Frikk og Åls Faksen, om de ladder.



V75-7 (2100ma)

3 MELLBY FRODO

5 Whisky Voice

10 Harley D.E.

———————————

7 C.C. Nosto

1 Noble Dancer

2 Dillon K.W.

11 Anthony Downs

8 Bleeding Heart

4 Solitario Jet

9 Tornado Jet

6 Fox Dragon

Løpet:

Mellby Frodo blir stor favoritt etter seiersløpet på 1.11 sist. Et klart bankeralternativ.

Favoritten:

Mellby Frodo var klart forbedret med et løp i kroppen sist. Etter et veldig overpacet løp avsluttet han flott og vant knepent foran Tallahassee på sterke 1.11,3. Står fint til spormessig og er en bankerkandidat.

Outsiderne:

Harley D.E. gikk et flott løp til annen bak Park View sist. Feilet før bilen slapp nest sist. Radet opp tre strake før det. Med tempo stiger sjansene.

Luringen:

Whisky Voice fikk ikke opp farten i Mellby Frodos seiersløp sist, men vant enkelt i de to foregående startene. Har klar fordel av full distanse og kan muligens yppe seg litt.

Startsiden:

De tre innerste kjører normalt om føringen. C.C. Nosto er heller ingen sinke, men står langt ute.



Publisert: 24.04.19 kl. 09:35