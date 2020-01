Skal ha fått beskjed før dødsstyrten: – Du er for lavt

Flygelederen i området skal ha forsøkt å få kontakt med helikopteret til basketlegenden Kobe Bryant, men til ingen nytte.

Søndag kveld norsk tid styrtet helikopteret med ni passasjerer i Calabasas i California, hvor blant annet Kobe Bryant og hans datter var om bord.

Det som skal være den siste kontakten mellom helikopteret og «Socal Approach» er ikke bekreftet fra politiet eller amerikanske myndigheter, men flere utenlandske medier, deriblant Sky News og CNN gjengir deler av den.

«Socal Approach» er flygelederne for Sør-California og koordinerer flytrafikk i området, ifølge det amerikanske luftfartstilsynet.

Bakgrunn: Tett tåke i området under styrten

OMKOM: Basketlegenden Kobe Bryant og datteren Gianna. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ifølge Sky News sliter «Socal Approach» med å få kontakt med piloten om bord på helikopteret i minuttene før styrten, til tross for gjentatte forsøk.

Kontrolltårnet skal blant annet ha spurt helikopteret om de ønsker «flight following», noe som betyr at tårnet og helikopteret skal ha kontinuerlig kontakt når det flyr lavt, for å unngå kollisjoner.

Klokken 17.44.20 kommer angivelig den siste meldingen: – Du er fremdeles for lavt for «flight following» for øyeblikket, sier tårnet. Et minutt senere skal radarforbindelsen ha blitt brutt.

Klokkeslettet står i UTC-tid, som er åtte timer foran California-tid. Norsk tid er en time foran.

Det var dårlig sikt som en følge av tåke da ulykken inntraff.

Ifølge CNN hadde flyet fått en spesiell klarering til å fly under værforhold som er dårligere enn det som vanligvis er tillatt.

Ni omkomne

Bryant og datteren, Gianna, var på vei til en basketballkamp i Thousans Oaks, hvor datteren skulle spille og faren skulle være trener.

Med om bord i helikopteret var en lagvenninne av Gianna, Alyssa, med sine foreldre John og Keri Altobelli. John Altobelli var en baseball-trener for collegelaget Orange Coast College Pirates.

Det er broren Tony Altobelli som bekreftet at disse var om bord i helikopteret, ifølge CNN.

I tillegg til Altobelli familien var også Christina Mauser, en basketballtrener for et jentelag, om bord. Det bekrefter hennes mann Matt Mauser på Facebook.

Sarah Chester og hennes datter, Payton var de siste passasjerene om bord. Den niende personen er piloten.

