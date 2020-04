MED PÅ LAGET: Fotballstjernene Martin Ødegaard i Real Sociedad (fra venstre), Erling Braut Haaland i Dortmund og hockeyspiller Mats Zuccarello. Fotomontasje: VG/AP/NTB

Norsk stjernelag lanserer egen «krisepakke» til idretten

Mats Zuccarello (32) og Bjarte Myrhol (37) har vervet norske idrettsstjerner til å bidra med midler til en egen «krisepakke». Her kan barn og unge utøvere søke pengestøtte i en vanskelig tid.

Mats Zuccarello og Bjarte Myrhol er bekymret for idretten i coronakrisen. De er redd for at barn og unge mister muligheten til å være med videre i sine fritidsaktiviteter, dersom de selv eller foreldrene ikke vil kunne betale deltakeravgifter, kontingenter og gjøre utstyrsinnkjøp.

– Grunnlaget for kampanjen er frykten for at enda flere barn vil bli stående på sidelinjen, uten å få oppleve den store gleden og felleskap som kommer av idrett og aktivitet, forteller Mats Zuccarello.

– Hva ligger bak det sterke engasjementet for barn og unge?

– Barn er fremtiden. De er også mest utsatt og ulært. Jeg er veldig opptatt av å få alle inn i aktivitet og sosialisering. Man gjør ikke dette for å forme idrettsutøvere, men for å forme mennesker. Man lærer seg å takle medgang, motgang og hvordan man skal behandle andre, sier hockeystjernen, som spiller i NHL-klubben Minnesota Wild, til VG.

Med seg på laget har de fått blant andre fotballstjernene Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Sander Berge, snowboarder Silje Norendal og begge landslagene i håndball. Utøverne har har selv spyttet inn penger fra egen lomme. Allerede er 847.000 kroner kommet inn.

Se hele listen Mats Zuccarello

Bjarte Myrhol

Martin Ødegaard

Erling Braut Haaland

Sander Berge

Ørjan Nyland

Mats Møller Dæhli

Håvard Nordtveit

Stefan Strandberg

Silje Norendal

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Kjetil Jansrud

Petter Solberg

Oliver Solberg

Casper Ruud

Leif Kristian Haugen

Joakim Hykkerud

Alexander Bonsaksen

Håndball-landslaget Herrer

Håndball-landslaget Damer Kilde: Zuccarellostiftelsen Vis mer

– Vi er redde for at ettervirkningen av krisen blir stor. Og at det vil være mange familier som av økonomiske årsaker ikke vil ha råd til å la barna sine delta på samme måte som før, sier Bjarte Myrhol, som selv har ringt rundt til idrettsutøvere de siste ukene for å få dem med på laget.

Får ros

Midlene vil plasseres hos Zuccarellostiftelsen som siden 2016 har samlet inn penger og delt ut midler til ildsjeler, familier, idrettslag og arrangementer som alle har søkt om midler til å hjelpe flere barn og unge inn i idrett og aktivitet.

Zuccarellostiftelsen Etablert i 2016, og er et personlig initiativ fra en av Norges største hockeyprofiler – NHL-spilleren Mats Zuccarello.

Jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi. Kilde: Zuccarellostiftelsen Vis mer

– Det er så viktig å hjelpe barn og unge til idrett og lek, så de kan få oppleve glede og felleskap. Vi må alle sammen hjelpe der vi kan for å få ting til å fungere, og der spiller også vi som idrettsutøvere en viktig rolle, sier motosport-profilen Petter Solberg.

Fremdeles jobber de med å få flere utøvere med på kampanjen, og de vil åpne for at mannen i gata og næringslivet kan bidra. Etter en søknadsprosess vil de dele ut midler, så snart idretten er i gang igjen.

– Det å se sine rollemodeller samlet om et slikt initiativ gir håp for alle de barna og ungdommene rundt om i Norge som kjenner på et savn til sin idrett. Vi er utrolig takknemlig for at utøverne har tatt dette initiativet, og det har allerede ført til at bedrifter også har meldt sin interesse om å bidra, sier daglig leder Kristine Alcocer-Lind i Zuccarellostiftelsen.

