ROLIGE DAGER: Therese Johaug er klar for å øke treningsmengdene etter at benene fikk seg en brutal trøkk etter turer i fjellet. Torsdag møtte hun VG i hovedstaden, da hun lanserte sin egen YouTube-kanal. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Johaug fikk sjelden følelse: – Jeg har gått på en liten smell

ØKERN, OSLO (VG) Therese Johaug (32) tror coronapandemien har ført til at for mange langrennsløpere har hatt for mye tid. Dermed har det blitt altfor mye trening.

Johaug var en av seks landslagsløpere som ikke stilte til start på Toppidrettsveka forrige uke. Enorme mengder trening og en tur til Lofoten i sommer førte til en overbelastning. En tur på 8,5 time på Værøy satte seg i kroppen. Nå har hun rolige dager.

– Jeg trente veldig mye før jeg reiste til Lofoten. Men det er totalpakken, totalbelastningen som er blitt for stor, sier Johaug til VG.

For Johaug er ikke vant til å gå i fjellet. Hun løper. Da hun gikk langt, og lenger enn langt, gikk det galt.

– Vi skulle komme oss ned de fjellene også, det er de støtene som satte seg i benene, spesielt over knærne. Det er grunnen til at jeg har gått på en liten smell, sier Johaug.

Ikke i kjelleren

VG møtte henne i lokalene til sin samarbeidspartner på Økern torsdag. Hun var i strålende humør. Hun har startet sin egen YouTube-kanal. Det var ingen tegn til stress over at hun har noen «late» dager. Det er fortsatt 12 uker til sesongstart på Beitostølen, om coronaviruset tillater det.

GODT HUMØR: Det er et halvt år til VM i Oberstdorf. Therese Johaug har god tid. For tredje gang er hun storfavoritt til å bli VM-dronning. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg kjenner kroppen min så godt at jeg orket ikke å kjøre meg selv ned i kjelleren. Det er det som er positivt med at jeg har holdt på med dette så lenge, jeg vet hvordan kroppen min fungerer på bra økter og på dårlig økter. Denne følelsen hadde jeg ikke kjent på kjempelenge. Da er det bare å trykke på bremsen med en gang, sier Johaug.

I tillegg til Johaug meldte Ragnhild Haga og Maiken Caspersen Falla forfall til Toppidrettsveka på grunn av overbelastning. Ingvild Flugstad Østberg er ute med tretthetsbrudd, mens Heidi Weng var forkjølet.

Forklarer overbelastning

Johannes Høsflot Klæbo mente langrennsdamene og ledelsen må gå i seg selv, etter at 40 prosent av landslagsdamene måtte stå over Toppidrettsveka (tre rulleskikonkurranser), på grunn av overbelastning. Johaug tror coronapandemien er mye av årsaken til at landslagsdamene sliter nå.

– Folk har trent mye mer, for man har vært mye mer hjemme og hatt mye mer tid til å trene, sier Johaug og fortsetter:

– Jeg har pleid å reise til Aspen (USA) om sommeren og fått en fin periodisering. Det ser jeg nå, de høydeoppholdene og periodiseringen fungerer veldig bra for meg. Man kommer bort og får slappet av både i kroppen og hodet. Når man er mye hjemme så får man lyst til å være sosial, og så skal man gjøre andre ting, og det er mye trening og man føler man må stille opp her og der, så blir totalbelastningen for stor.

– Det er vanskelig å tro at du ikke trener. Når du ikke trener, hva betyr det?

– I en uke har jeg trent annenhver dag. Jeg har gått litt på rulleski og det er litt løping. Men det er veldig rolig. Og jeg tar det rolig fremover, men øker litt med treningen, svarer Johaug.

Hun tok tre VM-gull i Seefeld (10 kilometer, 15 kilometer med skibytte og 30 kilometer). Hun vant Ski Tour 2020 og Tour de Ski. Hun vant verdenscupen sammenlagt med over 800 poeng. Hun var tilnærmet uslåelig på distanserenn. Så det er ingen grunn for Frida Karlsson eller andre å slappe av, for nå er Johaug satt ut med overbelastning. Johaug er 32 år, og syns det er stas at det kommer unge jenter opp og jakter henne.

– Det motiverer meg, sier Johaug.

Hun er trygg på alle timene hun har i banken med trening i mange år. Og hun er ikke dårligere i benene enn at hun trener.

– Man blir ikke i superform av å ligge på sofaen heller, for å si det sånn, sier Johaug.

Publisert: 28.08.20 kl. 10:59

