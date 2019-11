TIDLIGERE ASTON VILLA-SPILLER: Dalian Atkinson døde i 2016, 48 år gammel. Dette bildet er fra 1991. Foto: PA / PA Wire

BBC: Politimann siktet for drap på tidligere Aston Villa-spiller

Dalian Atkinson døde kort tid etter at politiet brukte elektrosjokkvåpen mot ham i 2016. Nå er en politimann siktet for drap.

Oppdatert nå nettopp







Det melder BBC og Sky Sports torsdag ettermiddag.

Den fatale hendelsen skjedde i farens hus i Shropshire 15. august for tre år siden.

En annen politimann, som også arbeider i West Mercia Politiet, er siktet for å ha påført skade på kroppen til Atkinson.

les også Tidligere engelsk fotballprofil døde etter politiets bruk av strømpistol

Begge vil stille i retten i Birmingham senere.

BBC skriver at familien til den tidligere fotballspilleren er informert.

I følge BBC forteller en talsperson for familien at de ønsker dette velkommen, men at de beklager at det har gått mer enn tre år siden Dalian døde.

Han døde 48 år gammel på Princess Royal Hospital hvor han senere døde i august for tre år siden, etter at han ble arrestert på en adresse i Telford klokken 0130 om natten, skriver BBC.

Atkinson startet i Ipswich før han spilte for Sheffield Wednesday og Real Sociedad før turen gikk til Aston Villa.

Publisert: 07.11.19 kl. 12:40 Oppdatert: 07.11.19 kl. 12:54







Mer om