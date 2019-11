Her er Morten Madsen på talerstolen i forbindelse med kongressen i sommer hvor det ble stemt over Kindred-saken. Foto: Fredrik Hagen

Magnus Carlsen får spesialtillatelse av Sjakkforbundet

Utmeldte medlemmer fra Norges Sjakkforbund får egentlig ikke konkurrere i norsk sjakk. Det gjelder imidlertid ikke Magnus Carlsen.

Det ble tidligere fredag ble kjent at Carlsen melder seg ut av Norges sjakkforbund.

I utgangspunktet kan ikke sjakkspillere konkurrere i Norge hvis de ikke er medlemmer av forbundet. Det er nedfelt i forbundets lover.

Det er imidlertid et punkt i lovene som åpner for at man kan søke til forbundets sentralstyre om dispensasjon fra denne bestemmelsen.

– Sentralstyret har behandlet Magnus sin utmelding. Der var det enighet om at vi må legge til rette for at Magnus både kan spille og bidra på andre måter også i fremtiden, sier sjakkpresident Morten Madsen til VG.

Det betyr altså at Carlsens utmelding bare får symbolsk betydning.

– Magnus Carlsen brenner for norsk sjakk og vi ønsker at han skal være med å utvikle oss mest mulig, sier sjakkpresident Madsen.

Sjakkpresident Madsen forteller også at Carlsen har et æresmedlemskap i forbundet, som er livslangt. Det opphører ikke selv om han er meldt ut av forbundet, sier presidenten.

Carlsen vil naturlig nok også representere Norge internasjonalt, også i fremtiden.

Han vil også fortsette å være leder i sjakklubben Offerspill, som han startet før årets sjakk-kongress.

– Magnus er fortsatt leder i klubben og vil fortsatt spille, skriver styremedlem i Offerspill, Joachim Birger Nilsen til VG i en sms.

Magnus Carlsens far, Henrik Carlsen, har ikke svart på VGs henvendelser. Manager Espen Agdestein, henviser til faren.

Carlsens tidligere trener Simen Agdestein tar utmeldingen med fatning.

– Han får gjøre det han vil. Vi lever vårt liv videre, sier den tidligere norgesmesteren til VG.

I pressemeldingen står det at Norges Sjakkforbund mottok en melding fra Carlsens far, Henrik Carlsen, 30. september med blant annet følgende innhold:

«Som indikert allerede i sommer ønsker Magnus med dette å melde seg ut av Norges Sjakkforbund, og gjerne raskt som det er mulig. Han vil benytte anledningen til fortsatt å representere Norge som avklart med Fide og NSF på ettersommeren.»

– Det er lenge siden sjakkforbundet har hatt så mye kontakt med Team Carlsen, sier Morten L. Madsen.

Magnus Carlsen stilte tirsdag på et sponsorarrangement for forbundet i Oslo. Der spilte han også mot Madsen, som forteller at partiet var over med Carlsen etter 27 trekk.

Så får fremtiden vise hvordan det utviklet seg mellom forbundet og Carlsen.

– Dette er et standpunkt Magnus Carlsen ønsker å markere. Det må vi bare akseptere. Men vi ønsker jo at han skal komme tilbake, sier Madsen som sammen med generalsekretær Geir Nesheim holder kontakten med folkene rundt Magnus Carlsen.

