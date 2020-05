CORONA-BØLGE: Sjakk er populært som aldri før, ettersom det like gjerne kan spilles online som i virkeligheten. Bak står Espen Agdestein, som sammen med Carlsen og Anders Brandt grunnla Play Magnus. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Carlsen-selskap passerer en halv milliard kroner

Magnus Carlsen-selskapet Play Magnus er for første gang verdsatt til over en halv milliard kroner. Samtidig surfer de på en «corona-bølge».

For mens de fleste andre sporter har måttet stenge ned fullstendig i coronakrisen, har sjakksporten faktisk blomstret – fordi det er mulig å spille på samme måte på nett som i virkeligheten.

Gjennom selskapet – som Magnus og faren Henrik Carlsen eier cirka 16 prosent av – sikret de seg for ett år siden nettstedene chess24.com og chessable.com.

Nylig ble «Magnus Carlsen Invitational» spilt på chess24.com – og tirsdag starter «Magnus Carlsen Tour», som også skal spilles på dette nettstedet, med til sammen 10 millioner kroner i premier.

– Nå i disse corona-tider passer det godt å ha sin egen plattform, sier Magnus Carlsen til VG.

– Jeg håper at selskapet vil vokse, selvfølgelig. Først og fremst er det fint å ha chess24.com som en plattform der jeg kan få utløp for en del av de ideene som jeg og andre i teamet har.

I februar hentet Play Magnus – som altså er morselskapet – inn 126 millioner kroner i en aksjeemisjon. Det betyr at selskapet – med god margin – er verdsatt til over en halv milliard kroner, nærmere bestemt 531 millioner kroner.

Aksjeposten til Magnus og Henrik Carlsen er verdt rundt 85 millioner kroner nå. Play Magnus kaller seg «The Magnus Carlsen Company».

Investeringsselskapet Investinor, som er finansiert av den norske stat, kjøpte seg inn ved emisjonen i februar, sammen med sveitsiske Cape Capital. Investinor brukte 37 millioner kroner på å sikre seg åtte prosent eierandel, ifølge selskapets nettside.

– Når vi går inn med et så betydelig beløp, så er det åpenbart at vi har tro på konseptet og muligheten til å utvikle det videre, sier Patrick Sandahl, investeringsdirektør i Investinor. Han har også tatt plass i selskapets styre nå.

– Mulighetene er store, og sjakk har kommet kort når det gjelder å utvikle markedet online. Det er tragisk med pandemien, men det har digitalisert mange sjakkspillende unge og eldre. Så for Play Magnus har ikke corona-krisen virket negativt, snarere tvert imot, sier Sandahl.

– Investinor ser etter selskaper som kan bli verdensledende på sitt område. Vi mener at Play Magnus har en unik posisjon og et klart potensial for å ta store deler av det digitale markedet for sjakk globalt, sier investeringsdirektøren.

Espen Agdestein startet opp selskapet sammen med Anders Brandt og Magnus Carlsen. Han kan fortelle om eventyrlige tall fra det nylig avsluttede Magnus Carlsen Invitational.

– Vi hadde en «reach» på to milliarder mennesker (hvor mange som ble eksponert for turneringen), og turneringen ble omtalt nær sagt overalt. Vi hadde 114.000 samtidig seere digitalt på chess 24 sine sendinger på ni ulike språk. Totalt hadde vi 10 millioner seere gjennom turneringen på alle plattformer, inkludert lineært TV, sier Agdestein.

– Hvordan ser du på at dere nå er verdsatt til over en halv milliard kroner?

– Det som er bra med den høye verdsettingen, er at du får inn eksterne investorer som er villige til å satse på sjakk. Det gjør at vi kan gjennomføre Magnus Carlsen Tour og ha ti millioner kroner i premier.

– Får du noen negative reaksjoner på at Magnus Carlsen nå styrer «alt»?

– Nei, faktisk ikke! Jeg har ikke hørt noe fra noen spillere om det. Mange ser at det Magnus skaper, er med på å skape inntekter også for dem. Det er viktig å ha en frontfigur. Og der gjør Magnus en fantastisk jobb.

VG spør Magnus Carlsen om det samme:

– Er du i ferd med å få for stor makt i sjakk-verden ved at ditt selskap inviterer spillere, bestemmer reglene og har plattformen der turneringene spilles på?

– De andre spillerne kan velge å ikke delta. Ingen tvinges til noe som helst. Men i stor grad er det ikke jeg som bestemmer hvem som skal spille. Jeg har en mening, og den går stort sett ut på at de beste i verden bør inviteres. Når det gjelder formatet for turneringene, er det selvfølgelig viktig, men jeg har inntrykk av at de andre spillerne liker det formatet veldig godt, så det er ikke noen «issue».

Ekspert Jon Ludvig Hammer ser det i stor grad på samme måte som Carlsen:

– Jeg tror folk setter pris på de nyvinningene som Magnus kommer med i disse tider. Man har aldri sett toppspillerne spille så ofte. De er villige til å spille oftere når det skjer på nettet.

– Men er det noen betenkeligheter ved at Magnus Carlsen får for stor makt?

– Formatet må arrangøren få lov til å bestemme, og det synes jeg er spennende. Men selvfølgelig er det viktig at det er uavhengige dommere, sier Hammer.

Selve sjakkspillingen har Magnus Carlsen organisert gjennom selskapet Magnuschess, som årlig har et driftsresultat på mellom seks og ti millioner kroner.

Carlsen privat har investert i to store eiendommer: En villa i Holmenkollen, som han kjøpte for snaut 20 millioner i 2015, og nylig ble det en luksuriøs leilighet på fasjonable Tjuvholmen, også det i Oslo. Da måtte han ut med drøyt 20 millioner, inkludert garasje.

– Det er en fin leilighet, smiler Magnus Carlsen når VG spør om han trives. Foreldrene bor i huset i Holmenkollen. Carlsen ønsker ikke å kommentere boligkjøpene ytterligere.

