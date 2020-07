BLITT PAPPA: Den tidligere sprintkongen Usain Bolt (33) viser frem sin nyfødte datter på sin instagramprofil. Foto: Bjørn S. Delebekk

Usain Bolt deler babybilder: – Nå har vi startet et nytt kapittel

Den tidligere sprintkongen Usain Bolt (33) viser for første gang frem datteren på sin Instagram-profil.

Nå nettopp

Det var i januar tidligere i år at den tidligere idrettsstjernen delte at han skulle bli pappa for første gang.

– Jeg har bare lyst til å si at en konge eller dronning snart er her, skrev han på Instagram sammen med et bilde av en gravid kvinne i rød kjole.

Kvinnen på bildet er Kasi J. Bennet, og paret har ifølge Daily Mail vært sammen i fem år.

Nå bekrefter Bolt at de har blitt foreldre til en liten jente – samtidig som de avslører babyens navn, og viser henne frem for første gang.

– Nå har vi startet et nytt kapittel sammen med datteren vår Olympia Lightning Bolt, skriver Bolt til et innlegg på Instagram.

Innlegget er en billedserie med fire bilder, hvor deres nyfødte datter er avbildet på tre av dem.

Ifølge Daily Mail ble Olympia født 14. juni, men det er altså ikke før nå at paret deler bilder av henne.

Det er i anledningen kjærestens 31-årsdag at den tidligere sprintkongen postet innlegget.

– Jeg ser frem til hva fremtiden vil bringe for oss, men vær sikker på at jeg vil være «the rock» for denne familien. Jeg elsker deg, og gratulerer med dagen, skriver han.

Innlegget til Bolt er er lagt ut etter at Bennet selv har postet en rekke innlegg av datteren deres.

– Min gave ... Olympia Lightning Bolt, skriver Bennet i det ene innlegget.

Usain Bolt har 9. 6 millioner følgere på Instagram, og i kommentarfeltet strømmer gratulasjonene.

I skrivende stund har innlegget fått i overkant av 280.000 likerklikk, og over 4000 kommentarer.

les også Usain Bolt: – Sprint-kvinnene smartere enn mennene

Usain Bolt har en lang og imponerende karriere som sprintkonge bak seg.

Det er nå 11 år siden han stormet inn til 9,58 og 19,19 under friidretts-VM på Olympiastadion i Berlin. Bolt vant åtte OL-gull og avsluttet karrieren med bronsemedalje på 100 meter i 2017-VM, før han pådro seg en skade under sprintstafetten i samme mesterskap.

Publisert: 07.07.20 kl. 21:59

Les også

Fra andre aviser