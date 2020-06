FORTSATT STILLE: Breddefotballklubbene må vente på klarsignalet fra regjeringen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Stor skuffelse i breddefotballen: – Det er jo helt sykt

Dagens beskjed fra regjeringen var en stor nedtur for norsk breddefotball.

Nå nettopp

Mens all barne- og ungdomsidrett åpnes for fullt fra 1. august, må breddeidretten må fremdeles vente på klarsignal.

– Jeg er kjempeskuffet, men veldig glad for barne- og ungdomsidretten. Vi er skuffet over ikke resten av bredden ikke er med. Vi hadde forventet at det skulle skje, helt fra Norsk Tipping-ligaen og nedover. Det er viktig for folkehelsa og alt. Jeg føler det ikke lenger handler om smittevern, men politikk, sier styreleder for Divisjonsforeningen, Kari Lindevik, til VG.

les også Regjeringen åpner for all barne- og ungdomsidrett fra 1. august

Divisjonsforeningen er interesseorganisasjonen til lagene i PostNord- og Norsk Tipping-ligaen, henholdsvis 2. og 3. divisjon (nivå tre og fire).

Mens 2. divisjon har fått klarsignal til å starte opp med treninger igjen, og har en planlagt seriestart 11. juli, har klubbene nedover i divisjonene foreløpig ikke fått starte opp med normale treninger. I 3. divisjon er det planlagt oppstart av en enkel serie den 8. august, men det avhenger av myndighetens tillatelse.

Lindevik forteller at de har stilt spørsmål til politikerne rundt den så langt suksessfulle gjenåpningen av breddefotballen i Danmark, men uten å ha fått noe godt svar på hvorfor tilsvarende ikke er mulig i Norge.

BREDDETOPP: Styreleder Kari Lindevik. Foto: divisjonsforeningen.no

Hun er likevel klar på at de ikke vil gi seg, i frykt for det som kan bli en tapt sommer for de lavere divisjonene.

– Nå er det 23. juni i dag, så jeg har ikke tenkt å gi meg. Det skylder jeg alle klubblederne og spillerne, men i det lille som kom ut, så er det jo ingenting om Norsk Tipping-ligaen eller nivåene under nevnt. Så vi får bare stå på videre, og gå direkte på politikerne, sier hun.

les også Giske med nytt krav: Ber regjeringen åpne voksenfotballen

Lyn er blant klubbene i Norsk Tipping-ligaen. Trener Bent Inge Johnsen er overrasket over tirsdagens nyhet.

– Jeg må si jeg er overrasket over at det åpnes opp for barnefotballen uten at bredden er med. Det er jo helt sykt. Men jeg må si at det er bra at barn og unge får begynne, sier den tidligere Bodø/Glimt-, Rosenborg- og Odd-spilleren til VG.

– Det er lov å dra på byen, og bade på Sørenga, men fotball går altså ikke. Det er ekstremt vanskelig å holde på så lenge som vi har gjort med å spille fotball uten å spille skikkelig fotball.

– Har du fått signaler fra spillere om at de vurderer å legge opp?

– Nei, ikke foreløpig. Vi har ei ganske sulten gruppe, men man vet jo aldri, sier han.

LYN-TRENER: Bent Inge Johnsen. Foto: Lyn1896

les også Solbakken tar kraftig corona-oppgjør med norske myndigheter: – Det er bare gærent

President i Norges Fotballforbund (NFF), Terje Svendsen, kaller gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten for en «viktig delseier».

– Fortsatt kan ikke A-lagene fra 2. divisjon kvinner og 3. divisjon menn spille kamper, og de som er over 20 år og ikke en del av toppfotballen kan heller ikke trene som normalt. De er det også utrolig mange av. Fellesskapet som fotballen representerer betyr også svært mye for dem, men de trenger å få trene som normalt å spille kamper for å holde motivasjonen oppe. Frafallsbekymringen i denne delen av fotballen er fortsatt like sterk, sier Svendsen i en pressemelding.

I en evalueringsrapport av piloten i toppfotballen fra mandag 22. juni, skriver NFF at de anbefaler «tillatelse for vanlig trening og treningskamper for alle i norsk fotball og mindre fotballturneringer for barn og unge innen 1. juli», og tillatelse for seriekamper for alle norske lag fra og med 1. august.

Du kan lese rapporten i sin helhet her.

SKUFFET: NFF-president Terje Svendsen. Foto: Frode Hansen

Regjeringen har vært under sterkt press de siste dagene etter at VG i forrige uke kunne avsløre at norske helsemyndigheter anbefalte å ikke vurdere ytterligere gjenåpning av barne- og breddeidretten før 1. september.

Nå har altså regjeringen valgt å åpne opp for barne- og ungdomsidretten, mens bredden fremdeles må vente på klarsignal.

Norges idrettsforbund skriver i en pressemelding at «neste steg å legge en plan for å få en forsvarlig gjenåpning av den gjenværende breddeidretten over 20 år, og samtidig presentere ansvarlige løsninger til myndighetene for hvordan vi kan lage gode publikumsarrangementer innenfor gjeldende smittevernsregler».

Publisert: 23.06.20 kl. 21:12

Mer om Breddeidrett Coronaviruset Fotball

Fra andre aviser