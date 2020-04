VETERAN: Anders Aukland har trent hele livet, han har VM-sølv og stafettgull med langrennski, i to dager hadde han også rekorden med verdens lengste sammenhengende skitur. Foto: Terje Pedersen

Uenige om kilometerkrigen: – Aukland tar feil

Anders Aukland mistet kilometer-rekorden etter to dager, men langrennsveteranen er uenig med kritikerne som mener at langturene er farlig.

Henrik Sollie ga seg etter 528 kilometer på ski onsdag, dermed slettet han rekorden til Anders og Jørgen Aukland og Joar Thele som gikk 516 kilometer på under 32 timer noen dager tidligere.

Sollie fylte 45 år onsdag, og markerte med verdens lengste sammenhengende skitur.

GIKK LANGT: Henrik Sollie har gått 520 kilometer på ski. Foto: PRIVAT

– Jeg ønsket meg en lang skitur i bursdaggave. Jeg gikk 23 mil alene, så fikk jeg selskap om natten, det var hyggelig, sier Sollie til VG.

Han orker ikke bursdagskake.

– Nå har jeg spist søtsaker i 32 timer. Jeg har fått tilbud om både kake og en øl, men nå drikker jeg Farris, det er det jeg har lyst på, sier Sollie til VG.

– Halvveis i koma

OL-vinner i kombinert fra 2014 Jørgen Graabak advarer mot kilometerkrigen i marka. Han viser til Eirik Asdøl som gikk seg helt tom og fikk store problemer etter sin tur på 376 kilometer.

– Han var helt tom for krefter. Han slet med å trekke inn luft og med å se, sa Asdøls trener Ola Kvisle til VG onsdag.

– Han ligger under et pledd på sofaen og vel halvveis inne i koma, sa faren Anders Aasdøl til VG da.

Noen timer senere gikk Aukland-brødrene og Thele verdens lengste skitur.

Anders Aukland mener han har god kontroll på det han gjør.

– Det er to ting som er viktig. Man må følge smitteverntiltakene, man skal være maks fem i marka og holde avstand. Det andre er at for å gå så langt som vi gjorde på ski, så må man være veldig godt trent. Det er ikke farlig i det hele tatt. Vi har kontroll på det vi gjør, andre ville ikke klare og gå så langt, fordi man klarer ikke å bli så sliten. Jeg håper vi kan inspirere mennesker til å komme seg ut på tur, på deres måte, sier Aukland og legger til:

– Jeg er mer bekymret for dem som er stillesittende. Folk har godt av å bli litt slitne.

Det er har vært en spinnvill kilometerkrig i marka de siste ukene:

Han var ikke redd for å havne på sykehuset i løpet av skituren.

– Jeg ser ikke hva som var helseskadelig med dette. Det hadde vært mulig å gå lenger, men dette er jo for de få som er helt gjennomtrent. Jeg har ingen planer om sette en ny rekord nå, og skal jeg gjøre det så skal jeg gå lenger enn det Henrik klarer, sier Aukland og viser til den nye rekordholderen.

Graabak er skeptisk til dette, mens coronaviruset herjer med press på helsevesenet.

OL-VINNER: Kombinertløper Jørgen Graabak foran verdenscuprennene i Lillehammer i 2018. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

– Aukland sier det stopper seg naturlig før det går for langt, men vi ser at folk går til de blir blinde og blir båret ut av skiløypa før de gir seg, så det stemmer åpentbart ikke, sier Graabak og fortsetter:

– Når Anders sier han har kontroll, så har han sikkert det. Men med sine handlinger er han samtidig med å viderebringe en trend som ikke er heldig. Man er ikke ansvarlig for andres handlinger, men det skader ikke å tenke over hvilken påvirkning man har på andre, selv om Henrik Sollie burde være i stand til å tenke selv.

– Mye har risiko

Sollie understreker at han var trent for turen.

– Det er mye man gjør hvor man utsetter seg for risiko. Det er abdre ting som er mye farligere å gjøre. Dette er et lite internt miljø hvor man er godt trent. Jeg gikk med lav puls, sier Sollie til VG.

Graabak håper den siste ekstremt lange skituren er gått for denne gang.

– Det kommer helt sikkert nye muligheter til å gå både 60 og 70 mil på ski, sier Graabak.

UNDERVEIS: Henrik Sollie valgt Søndre Heggelivann i Ringerike i Viken fylke som område da han skulle ut å sette rekord. Foto: PRIVAT

Tirsdag klokken 08 startet Sollies rekordforsøk. Og 32 timer og 52 mil senere var 45-åringen ferdig med rekordløpet. Han gikk ved Søndre Heggelivann i Ringerike.

Anders Aukland gratulerer med rekorden i den engst sammenhengde skituren.

– Han ville at vi skulle gå først, han var lur. Vi visste han skulle ut å gå i går, sier Anders Aukland til VG og ler litt, før han legger til:

– Det var rått.

Publisert: 01.04.20 kl. 17:16 Oppdatert: 01.04.20 kl. 22:31

