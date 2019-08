DOBBELT VERDENSMESTER: Tove Alexandersson. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Dobbelt VM-gull: – Hun er Sveriges beste idrettsutøver

SPYDEBERG (VG) Tove Alexandersson (26) har vunnet begge gullene i o-VM i Østfold. I svensk idrett er orienteringsstjernen en av de største.

– Om hun slår Zlatan? Ja, hun slår jo lett Zlatan når som han spiller i USA, smiler Bengt Skött fra Sveriges Radio, som deler ut den såkalte Jerringpriset, som av mange regnes som den fremste utmerkelsen i svensk idrett.

– Tove er en av de tre-fire største i svensk idrett, sammen med Hanna Öberg, Sarah Sjöström ... Men dette gang blir det hardt – det er så mange kvinner som har gjort det bra i år, fortsetter Skött og nevner navn som Stina Nilsson, Frida Karlsson og bronsejentene fra fotball-VM.

les også Dobbelt norsk i o-VM: Lundanes tok sitt niende VM-gull

Sist ble Tove Alexandersson nummer to i kampen om Jerringpriset, som stemmes frem av lytterne i svensk radio. Hun ble slått med et halvt prosentpoeng av skiskytteren Hanna Öberg. Fredag tok hun sitt niende VM-tittel i karrieren.

– Jeg mener at Tove er Sveriges beste idrettsutøver, sier Dag Kaas, kanskje best kjent som suksessfull langrennstrener, men som er en av del av det norske landslagsteamet i o-VM.

– Men det er ikke så lett å nå opp og få den samme anerkjennelsen når du er i en ikke-medieorientert idrett. Orientering er en middels stor idrett internasjonalt, og vi vet at treningsnivået er meget bra. Det vet vi fra sammenligning med friidrett og langrenn.

les også Verdensmesteren: – Føler størst press overfor familien

Tove Alexandersson vant riktignok med bare fem sekunders forsprang på fredagens mellomdistanse – etter å ha vært fullstendig overlegen på onsdagens langdistanse. Hun kom seg så vidt over målstreken, lå rett ut i flere minutter – og sjanglet så ut av målområdet.

– Jeg var litt overrasket. Hun viste jo faktisk menneskelige trekk. Men hun har nok fått en liten reaksjon etter langdistanse, sier Kaas.

Vanligvis kjemper VG med medier fra hele verden når vi skal snakke med verdensmestere på tomannshånd etter et gull. Men i medieteltet på Mørk Golfbane er det ingen trengsel. Vi får snakke med Alexandersson i ro og fred.

– Satser du på Jerringpriset nå?

– Det tenker jeg ikke på. Men klart at det var heftig sist da jeg var så nærme vinneren Hanna Öberg. Det er heftig å ha en slik støtte. Jeg merker at mange vil prate med meg og sier at de følger med og at det er kul at det går så bra.

Alexandersson vil ikke høre noe om at hun ble dratt fram til gullet av Anne Margrethe Hausken. Svensken tok tidlig inn den norske 43-åringen, og de løp lenge sammen.

– Rett etter at jeg hadde tatt igjen henne, gjorde jeg en stor feil. Jeg liker ikke å løpe sammen med noen, sier den svenske dobbeltmesteren.

les også I dag starter o-VM: Det startet med disse to

Selv om hun er blitt trebarnsmor, hadde Hausken Nordberg ikke jekket ned ambisjonene. Hun løp for sin 12. VM-medalje. Det lyktes nesten. Hun var to sekunder unna bronsemedaljen.

Siden mellomdistanse kom på VM-programmet i 2003, har Norge bare én gullmedalje. Den kom ved Hanne Staff i 2004.

Marianne Andersen har hatt tre sølv på mellomdistanse, men var sjanseløs denne gang.

Publisert: 16.08.19 kl. 17:33

