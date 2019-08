DOPINGTATT: Rafael Schistl (på hesteryggen) har testet positivt. Foto: Eirik Stenhaug / Equus / NTB scanpix

Toppjockeyen Rafael Schistl dopingtatt på Øvrevoll

Den brasilianskfødte galopp-jockeyen Rafael Schistl har testet positivt på vanndrivende midler og er utestengt fra helgens løp.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det meldte Norsk Jockeyklub i en pressemelding tirsdag.

Det var i forbindelse med løpsdagen 29. juni at Schistl testet positivt på stoffene hydroklortiazid og furosemid.

– Dette er selvfølgelig en veldig trist og kjedelig sak både for galoppen og for ham. Vi har et veldig godt samarbeid med Antidoping Norge. Når det kommer en positiv prøve, så viser det at dette systemet fungerer, sier Øvrevolls administrerende direktør, Thomas Gjelsås, til VG.

– Det er klart at han tar dette veldig tungt. Han hevder at han har tatt det i god tro, legger han til.

Trener Niels Petersen sier til VG at han ble «paff» da han fikk vite om den positive prøven.

– Han er fryktelig lei seg for det som har skjedd. Det er vi også. Jeg er veldig lei meg på hans vegne, men jeg er mer skuffet på hesteeiernes vegne, sier Petersen.

Schistl skulle vært en av nøkkelaktørene på galoppbanen på Øvrevoll søndag, hvor det er duket for Norsk Derby.

Nå er han imidlertid utestengt fra å ri som følge av den positive dopingprøven.

Saken oppdateres.

Publisert: 20.08.19 kl. 18:38