VM-DRONNING: Therese Johaug grep tronen som var ledig med ski og staver da Marit Bjørgen la opp - og vant så godt som alt i comebacksesongen. Her er hun på landslagets treningssamling på Sognefjellet i begynnelsen av juni. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Johaug verner om livet med kjæresten: – Kline kan vi gjøre hjemme

SOGNEFJELLET (VG) Etter en intens comeback-sesong kan Therese Johaug (30) nyte sommeren med kjæresten Nils Jakob Hoff (34).

Nå nettopp







I år kan Johaug nyte sommeren. Comebacket overgikk alt hun drømte, og toppet det hele med tre VM-gull.

Nå er hverdagen tilbake. Og torsdag stiller hun nok en gang til start i Oslo Skishow, et rulleskirenn som samler de største norske stjernene i Holmenkollen.

les også Johaugs VM-suksess verdt 10 millioner kroner

– Det er godt at ikke alle spørsmål skal handle om hvordan det er å komme tilbake. Hvordan skal jeg klare å ta det gullet? Nå kan jeg gå inn i sesongen med lavere skuldre, sier Johaug til VG og fortsetter:

– Jeg klarte å komme tilbake og prestere på topp.

I sommer skal hun kose seg med samboer Nils Jakob Hoff i Lofoten og på treningstur til Aspen. Det er snart fem år siden hun og verdensmesteren i roing ble kjærester. Men 30-åringen vil ha kjæresten «for seg selv».

– Når det er så mye oppmerksomhet rundt meg, så er det viktig at jeg kan ha mitt private liv hvor jeg kan være Therese og ikke langrennsløperen Therese. Alle trenger ikke å vite hva jeg gjør til enhver tid, spesielt nå på sommerdagene, når jeg er så mye i søkelyset om vinteren, sier Johaug og legger til:

– Det har vært ekstremt de tre siste årene med saken min og oppmerksomhet rundt den. Da er det viktig å ta vare på meg selv.

– Viktigste er at vi har hverandre

Og da dopingsaken kokte og utestengelsen var et faktum, så sto Hoff som en påle sammen med Johaug. Han var også der da kameralysene sto på, for å støtte langrennsstjernen.

les også Kjæresten: Slik har Johaug forandret seg

SAMBOERE: Therese Johaug og Nils Jakob Hoff har vært et par siden 2014. Her er de i Lausanne i Sveits for to år siden, da Johaug prøvde sin clostebol-sak for CAS (idrettens voldgifsdomstol). Foto: Bjørn S. Delebekk

Men i rekken av gullkyss fra kjærester ved norske idrettsbragder, der får vi mest sannsynlig aldri se Hoff og Johaug. Han skulle til Seefeld og VM, men han måtte melde pass i siste liten da han startet i legeturnus i Lillehammer akkurat da.

– Det viktigste er at vi har hverandre. Vi trenger ikke å vise det til hele Norge: Se på oss, vi har det så innmari bra. Det har hverken han eller jeg et behov for. Vi ønsker å leve mest mulig normalt og være dem vi er uten at det blir veldig påtatt, sier Johaug til VG.

– Så det blir ingen kyssing i målområdet?

– Nei, Gud. (Stor og mye latter.) Kline kan vi gjøre hjemme, sier Johaug.

Til Aspen for å trene

30-åringen, som fyller 31 år 25. juni, møtte pressen under mediedagen på Sognefjellet i begynnelsen av juni. Da hadde hun vært på venninnetur med shopping og kos i New York for å feire sesongen.

Tre VM-gull til Johaug i Seefeld, men hva skjedde med den norske nasjonalsangen her?

les også Johaug og Østberg gjør rent bord i VM: Gir venninnen æren for medaljene

Snart tar hun med seg Ingvild Flugstad Østberg og broren Karstein til Aspen på en treukers treningstur, da kommer kjæresten på besøk.

– Vi har ikke noe behov for å vise overfor andre at vi er sammen. Jeg er utrolig glad i ham og vi har det helt fantastisk sammen. Vi koser oss i hverandres selskap, men hva alle andre skulle tro - vi har ikke noe behov for det. Det er godt at vi bare kan være oss, sier Johaug.

– Hvordan er det å være hele Norges Therese?

– De siste årene har jeg satt stor pris på engasjementet. Folk gleder seg over at jeg er tilbake, det er rørende, det setter jeg pris på. Å ha det norske folk i ryggen har vært så viktig for å komme tilbake og prestere. Det har gitt selvtillit og trygghet at folk stoler på meg, svarer Johaug.

SAMMEN: Therese Johaug og Nils Jakob Hoff bor sammen i Holmenkollen. Her i Lausanne for to år siden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Og det er ikke bare langs skiløypa folk støtter henne.

– Når jeg er ute i marka kan jeg møte folk som heier og roper: Du er rå. Jeg har hørt det før også, men da har jeg ikke tatt det innover meg, sier 30-åringen.

Hun mistet VM og OL på grunn av utestengelsen. Det siste året før VM i Seefeld handlet hver treningsøkt om mentale forberedelser til comebacket.

Johaug forteller at hun så mørkt på alt en periode:

Kommende sesong er det flere tourer enn før, men ikke mesterskap for langrennsløperne. Johaug blir motivert av fremgang og treningsglede.

les også Johaug: Fikk gullhilsen fra lege Bendiksen

– Det er godt det ikke er mesterskap, det er godt å kunne trene uten at jeg forestiller meg de ulike løpene i huet mitt.

Torsdag kveld er hun altså tilbake i Holmenkollen. Denne gangen på hjul.

– Det skal litt til å overgå den sesongen jeg har hatt, sier Johaug.

Da må hun eventuelt vinne alt på distanse. Hun tapte bare ett eneste distanserenn forrige sesong.

Publisert: 20.06.19 kl. 10:39