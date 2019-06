Magnus Carlsens nye sjakk-klubb skaper steile fronter foran valget om ja eller nei til bettingbransjen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Kommentar

Magnus Carlsens sjakk-klubb: En kynisk krigserklæring

I krig, kjærlighet og sjakk er visst alt lov, så lenge hensikten helliger middelet. I alle fall om man skal følge logikken bak opprettelsen av Magnus Carlsens nye klubb.

En stort mer eksplosiv nyhet rundt norsk spillpolitikk er vel knapt tenkelig, enn den som herjer det norske sjakkmiljøet akkurat nå.

Det gjør jo ikke striden noe mindre pikant, at verdens desidert beste og mest kjente sjakkspiller har tatt tømmene.

Bakteppet er striden rundt en mulig 50-millioners sponsoravtale mellom bettingselskapet Kindred og Norges sjakkforbund (NSF).

Dette hadde satt fyr i teltet allerede før nyheten om den nye sjakk-klubben «Offerspill». Her tilbys gratis innmelding i klubben Carlsen frontes, mens det i skrivende stund er uvisst hvor selve regningen for kontingentpengene plukkes opp fra.

Med dette stiger temperaturen umiddelbart til kokepunktet. Det er bare dager til NSFs 98. kongress avholdes, og der skal det stemmes ja eller nei til å gå til sengs med bettingbransjen.

Her fremstår det som et uttalt mål for Offerspill å direkte påvirke utfallet av avstemningen, gjennom stemmene de kan sikre seg om medlemskapene strømmer på.

Rent formelt ser fremgangsmåten ikke ut til å være ulovlig. Men kynismen er ekstrem, og vitner om en grunnleggende mangel på respekt for demokratiske mekanismer.

Det er nesten noe «machiavellisk» over metoden - der alt handler om å komme dit man vil - og spørsmålet er om Magnus Carlsen med dette skaper en sjakksplittelse av historiske dimensjoner.

Det er jo ikke mulig å være litt gravid, og det er heller ingen kompromissløsning i sikte i dette landskapet.

Enten slipper du bettingkronene inn, eller så holder du avstand.

Hvorfor er da dette spørsmålet så betent?

Det handler om at virkelighetsoppfatningen er så himmelropende ulik.

Én fraksjon er opptatt av av å stoppe snikmarkedsføringen av utenlandske spillselskaper, og mener det er etisk galt av NSF å «selge seg» til en aktør som ikke er ønsket her til lands. Det fryktes at dette kan skape uønsket avstand til linjen i offisiell norsk spillpolitikk.

Dessuten vil en bettingavtale av dette slaget nærmest bli sett på som en krigserklæring fra den organiserte idretten, ettersom NIF-systemet kjemper med nebb og klør for å bevare monopolet som mater med spillemidler.

På den andre siden, der Magnus Carlsen befinner seg, er kronargumentet at det vil være respektløst mot den unge generasjonen å takke nei til en deal som kan bety så mye for så mange.

Det understrekes også at sjakkforbundet faktisk står utenfor NIF, og spørsmålet er hvorfor man da skal takke nei til en avtale om det ikke er noe ulovlig i den.

Tanken er at 10-årsavtalen ikke skal være en tradisjonell sponsoravtale, men innebære at sjakkforbundet skal bli en aktiv forkjemper for lisensmodellen de utenlandske selskapene kjemper for.

Denne striden er bare siste skudd på stammen, i et felt der nye saker dukker opp nærmest hver eneste uke. Store aktører har på den ene siden nettopp dannet en ny lobbyorganisasjon. På den andre siden er et forbud mot tv-reklame ute på høring, til svært polariserte tilbakemeldinger, og der det stilles spørsmål ved om dette overhodet er mulig.

Men det som definitivt er mulig, og som fort kan bli langt mer sannsynlig etter at Carlsens klubb ble lansert, er at rå maktbruk gjennom utspekulerte virkemidler avgjør den store sjakkstriden.



Dersom det ender slik, vil Magnus Carlsen stå igjen som vinner på kort sikt. Men det er et langt mer åpent spørsmål om han er tjent med denne rollen i lengden.

Publisert: 25.06.19 kl. 14:13 Oppdatert: 25.06.19 kl. 14:56