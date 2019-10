MØTER VERDENSELITEN: Store deler av verdenseliten spiller denne helgen The CJ Cup @ Nine Bridges i Sør-Korea. Blant dem norske Viktor Hovland. Foto: Bradley Collyer / PA Photos / NTB scanpix

Hovland med PGA-rekord – 18 runder på rad under 70 slag

Viktor Hovland (22) satte ny PGA-rekord med 18 strake runder under 70 slag på PGA-touren.

Oppdatert nå nettopp







– At han gjør dette i en generasjon med så gode golfspillere som Tiger Woods, Rory McIlroy og Phil Mickelson gjør det enda mer imponerende, og er en veldig stor fjær i hatten for Viktor, oppsummerer Eurosports golfekspert, Marius Thorp, til VG.

Nordmannen tangerte Bob Estes rekord fra 2001 sist han var i aksjon på touren. I dag hadde han muligheten til å ta rekorden alene.

Hovland startet fantastisk med birdie på to av de tre første hullene, deretter møtte han litt motgang med bogey på to av de tre neste.

Halvveis på runden hadde han brukt 36 slag – og lå med det på par. Men med en birdie på hull 12 og 15, trengte han kun en birdie på de siste tre hullene for å gå forbi Estes og ha rekorden for seg selv.

Og på det 17. hullet vartet han opp med dagens femte birdie, og spilte seg dermed tre under par.

På det 18. hullet ble det par for Hovland, dermed gikk han av banen med 69 slag – tre under par – som den eneste siden statistikken startet å bli ført i 1983 med 18 strake runder under 70 slag.

Det er nok til en 15. plass etter den første runden.

– Dette er rett og slett kjempekult. Det er fantastisk hvordan Viktor leverer etter så kort tid. Det er resultater vi knapt kunne drømme om, sier president i golfforbundet, Marit Wiig, til VG.

Stjernespekket

Flere av verdens største golfstjerner er med i turneringen i Sør-Korea, som kun har 78 spillere. Dermed vil det ikke være noen cut, slik at alle får fullføre samtlige fire runder.

Den totale premiepotten i turneringen er på 9,75 millioner dollar, rundt 90 millioner kroner. Vinneren stikker av med rundt 16 millioner kroner.

Hjemmefavoritten i tet

Etter den første runden leder hjemmehåpet Byeong Hun An åtte slag under par. Verdensener Brooks Koepka ligger fem slag bak – likt med Hovland før den andre runden.

Joaquin Niemann ligger slaget bak An, mens Jason Day er tredjemann seks slag under par. Deretter følger stjernene tett som hagl.

Publisert: 17.10.19 kl. 08:28 Oppdatert: 17.10.19 kl. 08:38







