VARSLER IGJEN: Kai Johansen hadde god tro på Lykkje Embla som innfridde som VG-luring i V75 på Klosterskogen forrige helg. Hun er en av utfordrerne til storfavoritten Tangen Elvira i V75–5.

Ukens kuskekommentarer: – Bekreftet sin hysteriske form

Her finner du kuskekommentarer på alle V75-hestene på Biri lørdag.

Anders Olsbu

Nå nettopp







Dagens banker:

Nordsjø Odin (V75-1) har vært årgangens klart beste hest. Uten uhell runder han alle igjen.

Dagens luring:

Troll Sterk Viking (V75-4) var god til seier i Tjomsland-debuten sist. Kan ventes ytterligere forbedret nå og står spennende til på strek i DNTs 5-årsløp.

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 175 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2376 kroner

Her kan du lese Olsbus V75-tips:

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Er noe utenom det vanlige. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2100 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Stensvik Lars/Andre H. Stensen

André H. Stensen: - Går gode løp hele tiden. Satte ny rekord som treer på ny rekord fra lignende forutsetninger sist. Kan snuse på siste trippel igjen. Jeg tviler på seier. Til det er motstanden for tøff.

2120 m

2 Skeie Trym/Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Har feilet bort sjansene tre ganger på rad. Viser fine tendenser i trening, men må vise det i løp før vi kan tro på mer enn premie.

3 Bragevinn/Bjørn Steinseth

André H. Stensen: - Har en viss kapasitet, men feiler mye. Det er uansett en premie som gjelder.

4 V.G. Prinsen/Svein Ove Wassberg

Tor Ivar Hagen: - Var tett i halsen og unnskyldt sist. Gikk fine løp før det. Kanskje hardt å holde unna for de beste, men er ikke sjanseløs på en trippelplass.

5 Ramstad Kristian/Adrian S. Akselsen

Andreas Opheim: - Var positiv som treer sist og er litt på gang. Men det er noen veldig gode her med Nordsjø Odin i spissen. I utgangspunktet fornøyd med en bra premie.

2140 m

6 Tom Odin/Eirik Høitomt

Lars O. Romtveit: - Har vært bra i det siste og ser fin ut i trening. Står fint til for å få en økonomisk reise. Jeg tviler på seier mot disse, men han kan kanskje henge med til en trippelplass.

7 Vestpol Kongen/Vidar Tjomsland

Starter ikke.

8 Alma Prins/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Gikk bra sist med litt hinder underveis. Har bra kapasitet. Møter noen som blir vanskelig å gjøre noe med. Kan være trippelaktuell.

9 Sæther Lomen/Dag-Sveinung Dalen

Ole Johan Østre: - Har skiftet treningskvarter siden sist. Formen før flyttingen var mye bedre enn de siste resultatene antyder. Han har hatt mye uflaks. Er uansett litt for tøft ute her. Normalt en premiesjanse.

10 Aasvind/Geir Flåten

Geir Flåten: - Glem løpet sist. Der ble det meste feil. Møter en veldig god en i Nordsjø Odin. Resten er vi på høyde med. Er vi inne blant de fire første, er jeg fornøyd.

11 Vill Jerven/Bjørn Garberg

Bjørn Garberg: - Var veldig god toer sist og er i form. Møter tøft selskap her, men en god premie kan det bli.

12 Valle Grom/Vidar Hop

Dag-Sveinung Dalen: - Har fin form. Løpet sist er bare å glemme. Da ble alt feil. Løser normalt bra fra et fint spor i volten. Kan hente seg en fin premie fra en bra posisjon. Kan kanskje snuse på siste trippel. Møter noen for tøffe med tanke på mer.

13 Reime Kongen/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Galopperte i angrep i tredjespor i siste sving sist. Gikk to veldig bra løp før det. Har stor kapasitet. Galoppfaren er ikke så stor. Trippelaktuell og en strek for de som garderer litt.

2160 m

14 Nordsjø Odin/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Har vært strålende og er noe utenom det vanlige. Langt tillegg er aldri lett. Amerikanervogna på som den har vært lenge nå. Skal regnes med vinnersjanse.

15 Tangen Trygg/Jan Roar Mjølnerød

Jan Roar Mjølnerød: - Trener fint etter litt pause og er en fin type. Møter Nordsjø Odin som nok blir for god. Det skal også klaffe fra langt tillegg. Kan kjempe om en trippelplass med flyt på veien.

EIRIK HØITOMT: – Det blir amerikanervogn igjen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2100 m (volte) – Start kl. 15.22

1 Å.M. Luna/Dag-Sveinung Dalen

Gunnar Austevoll: - Har kapasitet som duger i dette laget. Vant fire av fem løp før hun feilet seg vekk i to løp på rad. Fikk en liten pause etter det, står fint til og kommer ut som en outsider her.

2 Frk. Sjur/Adrian Solberg Akselsen

Frode Hamre: - Var veldig bra sist og trener like bra nå. Men hun er ikke sikker, så det er større galoppfare med hester rundt. Går nok en 1.27-tid feilfritt. I så fall skal Voje Maren & co. slite med å hente henne.

3 Haugs Blesa/Knut Arne Ødegaard

Knut Arne Ødegaard: - Har bra form, men er vanskelig i volten. Tar for lang tid før hun legger seg til. En grei premie er bra.

4 Runi/Eivind Gravdal

Eivind Gravdal: - Går jevne, fine løp hele tiden. Møter en del bra her, men duger en bit. Muligens skoløs på alle fire. Fornøyd med en bra premie.

2120 m

5 Pinsleterna/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Har vært veldig bra de siste gangene og har toppform. Men hun går opp en klasse nå. Klaffer det kan hun være tredje-fjerde.

6 Ness Tjo Sif/Svein Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Var ikke til sin fordel på Bjerke sist, der hun galopperte og ble rapportert. Møter mange bra hopper her. Har kapasitet, men vi legger lista på en premie.

7 Nygaards Nena/Ole-Christian Kjenner

Jan Roar Mjølnerød: - Har gått mest på det jevne så langt. Premie er bra.

8 Tuxi Temi/Svein Olav Ruud

Svein Olav Ruud: - Sliter litt med manglende stridsmoral, men har et fint løp på papiret. Alt ble feil på Färjestad sist. Klaffer det litt kan hun hente seg en fin premie. Kan kanskje snuse på siste trippel.

9 Mykle Linn/Lars Tore Hauge

Lars Tore Hauge: - Skuffet på Bjerke sist. Varmet fint før løpet, men fikk liksom ikke opp farten i løpet. Har underprestert på langturer så langt. Gjør hun det hun kan, har jeg et håp om en fjerde-femteplass.

2140 m

10 Alfa Betty/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Feilet seg vekk sist, Gikk to veldig fine løp før det. Har kapasitet og fart som rekker, men varierer i prestasjonene. En typisk outsider i et åpent løp.

11 Jeksa/Jan Roar Mjølnerød

Jan Roar Mjølnerød: - Har bra kapasitet uten å ha fått det helt ut i løpsbanen. Formen virker fin. Men jeg ligger lavt med tanke på noe mer enn en bra premie.

12 Tangen Siri/Vidar Hop

Erik Killingmo: - Gikk et veldig godt løp som toer på Bjerke sist og har vist flott fremgang i det siste. Vil gjøre et bra løp igjen, men nå er motstanden i tøffeste laget. En god premie er bra.

2160 m

13 Glade Tider/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Var veldig bra sist. Det blir amerikanervogn igjen. Hun trenger rygger i det lengste for å være med helt inn. En outsider som er aktuell på tre-fire hester.

14 Voje Maren/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Har vært god lenge og fikk fortjent uttelling etter et bra løp sist. Er god nok i dette laget, men tåler ikke mange hindringer på veien fra 60 meter tillegg.

15 Borkmira/Thomas Mjøen

Thomas Mjøen: - Var sterk treer i hoppe-Derby og er i form. Men dette synes jeg ser vanskelig ut. En bra premie som gjelder fra 60 meter tillegg.

DAG-SVEINUNG DALEN: – Jeg kjører med ambisjoner. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2100 m (volte) – Start kl. 15.44

1 Rive Ruska/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Holder toppform og er god nok til å kjempe om seieren i dette laget. Kan bli litt hissig, som da hun feilet sist. Kom likevel tilbake til sterk seier. Jeg kjører med ambisjoner. En tidlig strek.

2 Mo Oda/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Har litt inne og står bra til på strek. Men det er tøft imot. Vi får smyge inn en premie.

2120 m

3 Solør Alma/Svein Olav Ruud

Svein Olav Ruud: - Har form mye bedre enn raden. Fikk ikke feste og galopperte seg bort sist. Feilet vekk en mulig seier og en 1.26-tid på Färjestad gangen før. Her får vi smyge med i førstespor og ta det vi får. En fin premie er det mest realistiske.

4 Komnes Anna/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Er i veldig fin form tross to nuller i raden. Kjører uten sko noe som er optimalt. Men sporet er noe av det verste hun kunne fått. Hun er kilen fra start i volten. Kan galoppere. Feilfritt duger hun. En outsider.

5 Tangen Marte/Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth: - Var positiv som firer på ny volterekord sist. Men er motstanden altfor tøff. Premiesjanse.

6 Perle Vilja/Kai Johansen

Jan Martin Bjerring: - Var god som toer sist og er i form. Men i disse omgivelsene er vi fornøyde med en premie.

7 Mila/Andre H. Stensen

Stig Ingar Fossen: - Var jeg veldig godt fornøyd med på Momarken tirsdag. Satt litt fast som firer over mål og kjentes pigg ut. V75 er uansett tøffere. Premie er bra, men hun kan kanskje snuse på siste trippel med maks klaff.

8 Kleppe Elfina/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Var veldig bra sist og mer stabil etter noen endringer som slo positivt ut. Går som sist nå. Bra spor, så om det klaffer og et par av de mest betrodde ikke har sin beste dag, kan hun være med helt fremme.

9 Eikjærva/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Kommer vi til å varme som det ble gjort før seiersløpet denne gangen. Hun var fin i varming sist, men vi varmet tøffere. Da ble hun hissig i løpet. Bra spor og høyt toppnivå. En outsider om hun tar frem sitt beste.

2140 m

10 Lille Olga/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Var god til seier i tøft selskap på Färjestad sist og har vært i form lenge nå. Står sjanseartet til, men får hun ryggløp til oppløpet, avslutter hun fort. Er av dem som kan vinne. En tidlig gardering.

11 Skeie Stjerna/Øystein Tjomsland

Ole Johan Østre: - Gikk et veldig bra løp som toer første gang ut etter lang pause sist. Hadde sikkert godt av den gjennomkjøringen. Strekes som en gardering.

12 Njølstad Jela/Tormod Gudmestad

Tormod Gudmestad: - Gikk et sterkt løp som treer sist og har formen inne. Men dette løpet er vanskelig å spå. Posisjonene underveis vil avgjøre veldig mye. Skulle det klaffe maksimalt, kan hun kanskje blande seg inn. En litt bred gardering.

2160 m

13 Lykkje May/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Leverte et veldig fint løp sist på Färjestad. Hoppa er i veldig bra form. Står på langt tillegg, og vi er avhengig av hvordan det løser seg underveis. Men jeg tror hun er med helt i toppen.

14 Haugestad Alma/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Holder fin form, men står vanskelig til. Fornøyd med premie.

FRODE HAMRE: – Gjorde ett av sine beste løp sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2620 m (volte) – Start kl. 16.06

1 Ask Major/Tommy Fløysand

Tommy Fløysand: - Kommer ut etter halvannen måneds pause. Er behandlet og har fungert fint i to rutineløp. Jeg mener formen han hadde i sommer skal være på plass og fra dette sporet kjører vi for tet. Så får vi se.

2 Troll Sterk Viking/Ø. Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Har ventet på dette løpet. Har trent bra etter seieren i debutløpet for oss. Mulig amerikanervogn, men det er ikke helt avgjort. Flere gode jakter bakfra. En liten outsider.

3 Frøyu Birk/Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Har gått fine løp i det siste og blir bare bedre og bedre. Sporet er fint. Vi håper på tet og at han kan lede hele veien. Kan rekorden sin og litt til. Regnes.

4 Jetalatotning/Kim Mathisen

Cato Antonsen: - Har ikke vært som best de siste gangene. Har slitt med magen. Er den fikset, har han en del inne. Men motstanden er i tøffeste laget. Premie er bra.

2640 m

5 Komnes Bork/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Har form og kapasitet til å kjempe i toppen i et slikt løp. Men da må han få det på sin måte. Ryggløp i det lengste er det beste på denne distansen. Jeg har litt ambisjoner.

6 Kos Odin/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Gikk godt hele veien i tøft selskap sist og fullførte sterkt til fjerde. Møter jevnaldrende nå. Noen av dem er veldig bra. Men han har et bra toppnivå selv. Fortjener oppmerksomhet ved gardering.

7 Bjørlifix/Jan-Olov Persson

Jan-Olov Persson: - Viste fremgang i tøffe omgivelser sist. Har ikke vunnet på noen år. Kan hente seg en brukbar premie med klaff.

8 Hugo Bäck/Cato Antonsen

Cato Antonsen: - Har vunnet to strake og er i toppform. Fungerte fint i et intervalljobb mandag. Sporet kunne vært bedre, men jeg tror det går bra. Tviler kanskje på seier, men en fjerde-femteplass bør være innen rekkevidde.

9 Todin/Odd Storetvedt

Starter ikke.

10 Grislefaksen G.L./Jan Roar Mjølnerød

Jan Roar Mjølnerød: - Gjorde et solid seiersløp i sitt comeback etter veldig lang pause sist. Men det var i Sverige. Han er mer skjerpet med pisk. Er uansett god nok til å hevde seg i toppen, selv om jeg tviler på at han slår de beste.

11 Vertigo Dominant/Bjørn Steine

Pål Buer: - Har hatt en flott utvikling siden han kom til oss. Vant med krefter spart sist. Kan løse raskt i volten, så sporet er en fordel. Regnes som trippelaktuell og skal vurderes av dem som streker noen hester.

12 Valle Grim/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var veldig god til en sterk seier på ny rekord på Bjerke sist. Han er veldig bra for tiden, men står sjanseartet til og møter skjerpet konkurranse. Jeg tviler derfor på seier. Håper å kunne kjempe om en trippelplass.

2660 m

13 Brenne Banker/Åsbjørn Tengsareid

Frode Hamre: - Gjorde ett av sine beste løp sist. Distansen er ikke noe pluss, men det går bra om han holder seg rolig. Han er god nok og er en stor outsider.

14 Professor Ø.K./Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Galopperte bort seieren sist. Han har trent fint etterpå, og formen skal være fin. Møter hester han er på talefot med. Skal kjempe helt i toppen.

15 Stumne Fyr/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Har vært veldig bra i det siste. Står sjanseartet til i møte med mange formsterke. Alt skal klaffe for at vi skal vinne herfra, men på trippelen er han ikke sjanseløs. Også en gardering på fire-fem hester.

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Har vært formidabel god. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2100 m (auto) – Start kl. 16.28

1 Tenk Nå Dina/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Ble litt hissig i tet sist. Fullførte likevel veldig bra som toer kun slått av hesten i rygg på oss. Tar teten igjen, så får vi se hva vi gjør. Men hun er best foran. Trippelaktuell igjen, men møter et par vel tøffe med tanke på seier.

2 Mailund Jerva/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Er bra på sitt beste og står fint til. Jeg synes hun er mer trippel- enn seiersaktuell, men løpet er åpent bak Tangen Elvira.

3 Gyldenlinn/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Ble det feil for bakfra sist. Formen er fortsatt like fin, og nå står vi bedre til. Men motstanden er tøff. Hardt med tanke på seier. Kanskje siste trippel med maks klaff.

4 Jillborka/Vidar Hop

Trine Wilberg: - Hadde fin fart over mål til premie fra spor 12 sist. Har et bedre spor nå. Møter nok noen vi tror blir leie å slå, men hun kan være i nærheten av siste trippel med posisjonsklaff.

5 Lykkje Embla/Kai Johansen

Kai Johansen: - Bekreftet sin hysteriske form med å speede inn til seier på siste indre på Klosterskogen sist. Hun har aldri vært så bra som nå. Jeg kjører til fra start i håp om tet, så får vi se hva som skjer. Tangen Elvira er hesten å slå. En klar trippelsjanse og en tidlig gardering.

6 Villmira/Thomas Mjøen

Thomas Mjøen: - Gikk et bra løp som treer sist og er i form. Har et riktig løp grunnlagsmessig, men møter noen som blir vanskelige å slå. Fornøyd med en god premie.

7 Tangen Elvira/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Har vært formidabel god i det siste. Møter gode konkurrenter, men hun er bra selv også. Amerikanervogn igjen.

8 Hvatt Ronja/Herman R. Tvedt

Herman R.Tvedt: - Har vært veldig bra nå. Hun er rask og åttendespor på Biri, er ikke så verst. Bak Tangen Elvira, synes jeg hun skal regnes. Det kan bli amerikanervogn nå, men det er ikke avgjort.

9 Voje Diva/Josefine Eilertsen

Lars O. Romtveit: - Går fine løp hver gang og gjør alltid sitt beste. Jeg tror på en ny bra innsats. Kan kjempe om en god premie, kanskje siste trippelplass med flyt på veien. For tøft imot med tanke på seier.

10 Osen Prinsessa/Ole Johan Østre

Ole J. Østre: - Er ny på stallen. Kom i fin forfatning og var god som toer sist. Jeg har ambisjoner om å kjempe i toppen direkte. En tidlig gardering.

11 Krokstad Juvita/Dag-Sveinung Dalen

Anna Landrø: - Har det klaffet bedre for i monté enn i sulkyløp i det siste. Men formen er på topp, og jeg mener hun er god nok til å hevde seg topp tre med flyt bakfra.

12 Mine/Erlend Rennesvik

Dag-Sveinung Dalen: - Har bra form og møter riktig motstand. Men sporet er nok for krevende. En bra premie er nok det mest realistiske herfra.

JAN-OLOV PERSSON: – Slo Grisle Odin G.L. i siste start. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2100 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Mjølner Loke/Jan Roar Mjølnerød

Jan Roar Mjølnerød: - Kommer ut etter fem ukers pause og ser fin ut i trening. Blir nok overflydd fra start, men kan hente seg en fin premie om det løser seg. Jeg tviler på mer.

2 Kalmar/Mikael M. Andersson

Stefan Persson: - Har vært veldig bra i hele år, men ble litt for frisk som treer på Bergsåker sist. Jeg tror ikke det er noen fare for det nå. Han vil ikke savne pisken. Jeg tror han kan vinne et slikt løp om det bare klaffer litt.

3 Juni Jo/Ole Johan Østre

Jan-Olov Persson: - Var flink toer på Hagmyren sist og er på vei opp i form. Men det er tøft imot. En fin premie er bra.

4 Grisle Odin G.L./Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Er en solid type i strålende form. Har sett fin ut i trening etter Kriterie-seieren. Amerikanervogn for første gang. Skal naturligvis regnes med vinnersjanse.

5 Sylv Odin/Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Gikk et bra løp som treer på Leangen på ny rekord. Endrer balansen litt nå. Rår normalt ikke på Grisle Odin G.L., men kan kjempe om plassen bak.

6 Voje Piril/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Var veldig bra til V75-seier på Leangen sist og har vunnet fem av fem løp. Opp en klasse nå. Jeg tror han kan ende blant de tre første om det klaffer, så får vi se hvor langt det rekker.

7 Vestpol Lodin/Andre H. Stensen

André H. Stensen: - Galopperte bort en bra plassering sist. Formen er fin, men her møter han overmakten. Fornøyd med premie.

8 Byske Philip/Jan-Olov Persson

Jan-Olov Persson: - Slo Grisle Odin G.L. i siste start, som toer i det svenske Kriteriet. Har trent veldig fint i pausen og er god nok til å kjempe om seieren. Skoløs bak som sist. En tidlig strek.

9 Arkan/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Feilet seg vekk sist. Har ikke funnet noe galt på ham i etterkant. Er han like bra som i Kriteriet bør vi ende på trippelen. Også verdt en gardering.

10 Bjørn Bork/Cato Antonsen

Cato Antonsen: - Er en 3-åring i flott utvikling, som hører hjemme blant de 12 beste i landet. Slår ikke de beste, men ville hatt en trippelsjanse fra et bedre spor. Herfra får vi kjøre etter en god premie.



OLAV MIKKELBORG: – Er på gang og er god nok i et slikt felt. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2600 m (volte) – Start kl. 17.10

1 Stensvik Martin/Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth: - Er god når han holder seg unna galoppen og står til for en fin reise. Men han møter overmakten her. En premie er målet.

2 Horgen Lynet/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Tok en sterk seier foran Ulsrud Tea sist han var ute på langløp. Da sto han 60 meter foran. Nå står han 40 meter foran. Det kan bli hardt å holde unna, men vi skal prøve. Feilfritt duger han i de fleste sammenhenger, i hvert fall på denne distansen.

3 Trø Hera/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Går fine løp hele tiden. Men nå møter hun mange gode hingster og vallaker. Fornøyd med en premie.

4 Moe Tjalve/Eirik Høitomt

Pål Buer: - Har gått fine løp lenge og har formen intakt. Sporet er ikke det beste, men jeg tror det går bra. Det hadde vært en fordel å komme seg foran. Derfra stiger sjansene. Mange bra med, men han er trippelaktuell. Skal strekes på fire-fem hester om løpet garderes.

2620 m

5 Kleppe Fanden/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Var tett i halsen sist. Er frisk og har sett fin ut i trening. Kan snuse på en trippelplass om det klaffer maks.

6 Tin Balder/Joakim Rasmussen

Kjetil Helgestad: - Gikk fint som treer første gang ut etter veldig lang pause sist og kan ventes forbedret. Men han møter knallhard motstand. En premie er bra.

7 Valle Mattis/Vidar Hop

Heidi Moen: - Var tilbake på hugget sist. Tapte kun for hesten i rygg leder på siste indre. Det er et par hakk opp motstandsmessig nå, men distansen greier han fint. Har vunnet langløp flere ganger før. Jeg tror på en trippelsjanse. Blir ikke sjokkert om han kjemper om seieren.

8 Vertigo Bjørn/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Gikk et bra løp som toer sist. Så formen er bra. Men nå er motstanden altfor tøff. Får vi en premie er det bra.

9 G. Jerken/Ole Gaute Gudmestad

Ole Gaute Gudmestad: - Ble det helt feil for sist på Klosterskogen sist. Glem det løpet. Formen er like fin som den har vært. Min favoritt i løpet er Troll Solen, som har imponert. Vi er aktuelle bak den.

10 Pave Faks/Dag-Sveinung Dalen

John Mogset: - Har feilet seg vekk to ganger på rad i Sverige. Gikk glipp av seieren på en 1.22-tid full vei nest sist. Hadde også krefter igjen da han spratt fra dødens sist. Er god nok til å kjempe i toppen, men er og blir en evig outsider.

11 Myhreng Jerker/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Gikk et bra løp da han vant på Klosterskogen første gang ut etter lang pause sist. Jeg var fornøyd med ham da. Er på gang og er god nok i et slikt felt om formen er på plass. Har et håp om å kjempe om seieren. Verdt en gardering.

12 Will Prinsen/Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Feilet og var ikke som best sist. Har endret litt på treningsopplegget i etterkant. Uansett en premie som gjelder etter innsatsen sist.

13 Sjø Kongen/Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Har ikke vært på topp de to siste gangene. Har stor kapasitet og flyter på styrken. Trener fint, men jeg er usikker på formen. Derfor er det først og fremst en premiesjanse.

14 Troll Solen/Frode Hamre

Frode Hamre: - Ser fortsatt like fin ut. Hadde ønsket meg første rekke på tillegg. Herfra er det litt sjanseartet, men det er klart han har vinnersjanse. Så god har han vært.

2640 m

15 Ulsrud Tea/Svein Ove Wassberg

Ove Kenneth Karlsen: - Holder sin fine form, men har ingen enkel oppgave. Mye henger på om hun må gjøre mye selv i tredjespor siste 1000 eller om hun får noen fine rygger å gå. Regner henne som mer trippel- enn seiersaktuell. Men jeg blir ikke overrasket om hun vinner.

