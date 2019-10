FOR MINNEBOKEN: Sverre Lunde Pedersen nærmest utklasset Patrick Roest (t.v) og Sven Kramer da han vant Norges første gull i distanse-VM på åtte år i Inzell i februar sist vinter. Foto: LUKAS BARTH-TUTTAS / EPA

Her er Skøyte-Sverres gullplan etter sykkelkrasjen

Regjerende verdensmester Sverre Lunde Pedersen (27) er ikke helt der han vil være etter den dramatiske sykkelkrasjen for en måned siden. Men han har gullplanen klar. Han kopierer antakelig erkerivalene fra Nederland og dropper den siste verdenscupen før jul.

– Det var en ekkel krasj, og spesielt kjipt å se Simen (Spieler Nilsen) ligge der i store smerter, sier Sverre Lunde Pedersen til VG.

De to vant OL-gull på lagtempo i februar for snart to år siden. I slutten av september forrige måned var de sammen med resten av skøytelandslaget ute på en treningstur på sykkel i tyske Inzell. Sverre Lunde Pedersen «vet ikke hva som skjedde». Men treningsklokken hans fortalte at hastigheten hadde vært 55 kilometer i timen før det smalt.

– Det var fortere enn jeg trodde. Jeg var førstemann ned og traff ham. Simen gikk i grøften etter å ha truffet en markør i veikanten, mens jeg gikk over ende motsatt vei. Venstre arm tok mesteparten av støyten. Det var bra jeg ikke rakk å ta meg for. Da ville nok kravebenet gått av, forteller Sverre Lunde Pedersen.

På spørsmål om han føler seg bekvem på sykkelen igjen, svarer han at han kanskje er noe reservert når det gjelder maks spurt. Da han gikk et testløp over 3000 meter i Inzell nylig hadde han litt å gå på grunnet den istiden han gikk glipp av etter sykkelkrasjen.

Simen Spieler Nilsen, som måtte droppe siste halvdel av forrige sesong på grunn av ryggproblemer, er ifølge sportssjef Lasse Sætre tilbake i trening. Sverre Lunde Pedersen håper Spieler Nilsen vil være tilbake i konkurranseform rett over jul.

Før jul starter skøytesesongen med fire verdenscuper. Den første i Minsk i Hviterussland 15. til 17. november, den andre i polske Tomaszów Mazowiecki helgen etter. Deretter følger Kasakhstan 6. til 8. desember og Nagano enda lenger østover 13. til 15. desember.

– Vi diskuterer den siste i Nagano. Høyst sannsynlig blir det slik at vi dropper den og drar til Collalbo for å optimalisere VM-formen frem til jul, sier Sverre Lunde Pedersen.

Det er samme opplegg som erkerival Patrick Roest og hans nederlandske landslagskamerater i profflaget Team Jumbo-Visma har pleid å ty til. Sverre Lunde Pedersen sier han og de norske løperne hadde god effekt av et treningsopphold i høyden i italienske Collalbo i mai.

– Betyr det at dere vil «trene igjennom» EM enkeltdistanser i Heerenveen i midten av januar?

– Jeg har lyst til å gå fort i EM også. Det tror jeg alle har. Det vil være første gang jeg går EM enkeltdistanser (bronse allround i fjor). Jeg tror ikke det vil være like belastende som en allroundhelg, svarer og påpeker Sverre Lunde Pedersen.

Han satser som vanlig på 5000 meter, 1500 meter og lagtempo.

5000-meteren som ga gull i distanse-VM i Inzell forrige sesong er et løp han aldri vil glemme (6.07,16). Han vil gjerne gjenta seiersrunden i allround-VM på Hamar 28. februar til 1. mars og distanse-VM på verdens raskeste is i Salt Lake 13. til 16. februar.

Etter to uker i Inzell, går «de seige gutta» - han og Håvard Bøkko (32) - testløp på 5000 meter og 1500 meter i «sykkelulykkebyen» lørdag og søndag, før de er tilbake i Norge i slutten av neste uke.

Ps! Patrick Roest fyrte av et skremmeskudd da han forrige helg gikk 5000 meter på 6.08 under et testløp i Inzell. Sven Kramer (33) er midlertidig ute av spill og mister antakelig verdenscupåpningen etter å ha blitt påkjørt av en bil nylig.

