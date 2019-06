Magnus Carlsen og de andre verdenstoppene i Norway Chess må forholde seg til helt nye regler. Fra v.: Aleksandr Grisjtsjuk, Maxime Vachier-Lagrave, Magnus Carlsen, Shakhriyar Mamedyarov, Wesley So og Ding Liren. Foto: Altibox Norway Chess

Carlsen om sjakk-revolusjonen i Stavanger: – Ingen fordel for meg

STAVANGER (VG) Norway Chess innfører revolusjonerende regler. Magnus Carlsen (28) tror ikke det er noen fordel for ham som lynsjakk-ekspert.

Kjell Madland og hans hjelpere i Norway Chess har valgt å sjokkere sjakk-verden med nye regler. Verdens beste sjakkspillere tar imot utfordringen med åpent sinn. Også Magnus Carlsen.

– Det kommer til å bli potensielt lange dager og mange nervøse øyeblikk, sier han om reglene som gjør at ingen partier kommer til å ende remis til slutt.

Partier som ender med remis skal nemlig avgjøres ved armageddon. Her vil det alltid bli en vinner etter som svarte brikker får seieren hvis det ender i remis – mens hvitt må vinne.

– Det er en fordel å ha svart. Du trenger ikke skape så mye, sier Carlsen.

Da han og Fabiano Caruana spilte remis parti etter parti i VM-matchen i november 2018, fikk vi høre at armageddon var siste utvei for å avgjøre. Så langt kom det ikke. I Norway Chess blir det armageddon etter hvert eneste remis-parti. Det vil

Reglene er slik at den som har hvite brikker i hovedpartiet, fortsetter med hvitt i armageddon, der hvitt har 10 og svart 7 minutter.

– Jeg tror ikke det er noen fordel å være en god lynsjakkspiller, sier lynsjakkverdensmesteren.

På chess24.com sier Peter Svidler at reglene er som skapt for Magnus Carlsen. Hans konkurrent Maxime Vachier-Lagrave sier det slik til VG:

– Alle regler er bra for Magnus sånn som han spiller nå. Reglene er selvfølgelig ikke laget spesielt for ham.

– Jeg tar disse reglene som en god utfordring. Det blir spennende, sier franskmannen.

Armageddon-regelen er bare én av de revolusjonerende nyvinningene som Norway Chess har satset på. En annen er at hver spiller har bare to timer uten tilleggstid på noe tidspunkt. Altså ikke tilleggstid per trekk. Klokken går hele tiden mot null.

Russeren Aleksandr Grisjtsjuk, som er kjent for alltid å komme i tidstrøbbel, er selvfølgelig mindre glad for dette enn noen andre.

– Jeg må uansett ha mine pauser, sier den røykende toppspilleren. Og han trekker følgende sammenligning:

– Nadal liker seg best på grus i Paris. Men han klager ikke når han kommer på gress i Wimbledon. Det skal heller ikke jeg gjøre.

Wesly So mener, i likhet med Carlsen, at det er en fordel å ha svart i armageddon-partiene.

– Jeg har aldri hørt om noe slikt før, men jeg ville tro at det er en fordel for Magnus og Maxime.

– Jeg er spent. Jeg vet egentlig ikke hva vi kan forvente av dette formatet, sier Viswanathan Anand.

Carlsens VM-motstander Fabiano Caruana sier at Armageddon er noe helt nytt for ham.

– Derfor aner jeg ikke hva som kommer til å skje. Det er helt nytt territorium. Jeg kommer ikke til å spille annerledes i den klassiske delen selv om vi vet at remis gir armageddon.

Poengene i Norway Chess fordeles dermed slik:

Tap hovedparti: 0 poeng.

Remis hovedparti og tap armageddon: 1/2 poeng.

Remis hovedparti og seier i armageddon: 1 1/2 poeng.

Seier hovedparti: 2 poeng.

Publisert: 04.06.19 kl. 08:30