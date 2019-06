BEST I VERDEN: Anders Mol og Christian Sørum, her under et intervju med VG tidligere i mai. Foto: Thomas Andreassen

Mol og Sørum tangerte norsk stjerneduo – vant sin tredje strake turnering

(Mol/Sørum - Perusic/Schweiner 2–1) Den norske sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum fortsetter å imponere. Nå har de syv seirer i verdensserien, like mange som Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide.

Oppdatert nå nettopp







I firestjernersturneringen i Ostrava i Tsjekkia møtte de hjemmehåpet Ondrej Perusic og David Schweiner. Mol og Sørum vant kampen 2–1. Etter tap 17-21 i første sett slo nordmennene tilbake og vant etter 21-15, 15-10 i de to neste.

Dermed sikret de sin tredje strake seier i en firestjernersturnering. Duoen har vunnet 18 kamper på rad, og de to foregående turneringene tok sted i Brasil og Kina.

– Jeg blir litt målløs etter hvert. Det er nesten så man bare rister på hodet. Fra Brasil til Kina også setter de bare et helt nytt nivå for sandvolleyballen. Jeg er veldig stolt over at de representerer Norge og at vi har så fantastiske utøvere, sier trener Kåre Mol til VG.

«insane» program

Duoen skriver på sin Instagram-konto «beachvolleyvikings» at de har krysset 23 tidssoner, og vært på tre forskjellige kontinenter, de siste tre ukene.

– De har hatt et helt insane program egentlig. De vil spille turneringer for det er det man trener for. Men med den reiseruten og den utladningen det er spille kamper, er det bare et bevis på hvor gode de er mentalt. De var slitne under hele turneringen her, men når fløyta går henter de frem uante krefter. Jeg er så imponert, sier treneren.

Kvalheim og Maaseide dominerte internasjonal sandvolleyball gjennom hele 90-tallet, og ble verdensmestere i 1994. Dette er det foreløpige eneste VM-gullet Norge har i sandvolleyball.

– For noen år siden trodde jeg helt ærlig at ingen norske lag skulle ta rekorden til meg og Bjørn på veldig lang tid, så dukker Mol og Sørum plutselig opp og spiller fletta av verdenseliten. Det er utrolig imponerende, sa Jan Kvalheim i en pressemelding fra Norges Volleyballforbund, ifølge NTB.

– En bragd

– Jeg er sikker på at Anders og Christian tar både vår rekord og andres rekorder de neste årene. Det er veldig morsomt å følge med og heie dette fram, sier Kvalheim videre.

Trener Kåre Mol sier de har tenkt lite på rekorden.

– Vi håper jo å slå den rekorden, men det er veldig kjekt for Norsk volleyball at det kommer noen som kan ta over. Det er noen av legendene i sporten vår, og at de har tangert rekorden i så ung alder er en bragd.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 02.06.19 kl. 18:29 Oppdatert: 02.06.19 kl. 18:50