arrow-left







expand-left arrow-right HULL 17: Birdie etter fantastisk utslag og putt.

Verdens mest berømte golftrener: - Et enormt talent

PEBBLE BEACH, CALIFORNIA (VG) Viktor Hovland (21) åpnet U.S. Open med en strålende runde på to under par. Nå får han råd av verdens mest berømte golftrener – Butch Harmon (75).

Oppdatert nå nettopp







– Han har et enormt talent, er en herlig gutt og han kommer til å bli en strålende spiller. Han må bare finne «sin» vei, sier Harmon til VG.

Harmon har vært trener for blant andre Tiger Woods, Phil Mickelson, Ernie Els, Fred Couples og Suzann Pettersen. Dustin Johnson og Rickie Fowler er to av elevene hans nå. Fowler er på toppen av leaderboardet i U.S. Open.

Oslo-gutten Hovland er på en imponerende 16. plass etter første dag av det som blir hans siste turnering som amatør. Han er ett slag foran Tiger Woods. Han er fire slag bak lederen Justin Rise (-6).

VGs livedekning av Hovlands runde finner du her

Han kom av banen med et smil, etter to birdies på de to siste hullene. Han startet fantastisk og var fire under par etter seks hull. Så slet han mer – før han avsluttet kanonsterkt på de ikoniske hullene 17 og 18.

– Den var deilig, den! sa pappa Harald Hovland om birdieputten på hull 17. Han følger sønnen i golfparadiset i California.

GLAPP TAKET: Viktor Hovland slår ut på hull ni. Ballen gikk midt i fairway - selv om han ikke ser helt fornøyd ut. Foto: Nilsson, Thomas

Hovland klarte en råsterk 32. plass i Masters i april. Nå er han bare fire slag bak lederen i U.S. Open.

Men Butch Harmon har ett velmenende råd til Hovland: Slå roligere.

– Når du ser hvor hardt Viktor slår ballen....og så sammenligner du med det Dustin Johnson og Rickie Fowler og ser hvor kontroll de har. Men Viktor er ung. Og unge spillere slår ballen hardt i dag. Jeg tror bare at han trenger mer polering. Bli mer komfortabel. Han har ferdighetene. Det handler mer om modenhet enn det mekaniske, skal jeg være ærlig, sier Harmon mens vi rusler de silkemyke fairwayene på mektige Pebble Beach.

– La meg gjøre det klart at jeg elsker talentet hans og er sikker på at han kommer til å få en god karriere her på PGA-touren, sier Harmon.

FULGTE HOVLAND: Butch Harmon (til høyre) fulgte Viktor Hovlands gruppe under onsdagens treningsrunde. Foto: Thomas Nilsson / VG

PGA-touren er det store målet for Hovland, som blir proff etter denne turneringen. Med denne starten har han lagt et godt grunnlag for å klare den såkalte cuten, som betyr at han får spille i helgen.

– Jeg er fornøyd etter denne runden med tanke på at ikke følte meg veldig bra da jeg kom til denne turneringen. Jeg har ikke spilt så veldig bra i det siste, sier Hovland.

Vi står bak tribunen på hull 18. Collegetrener Alan Bratton, som er Hovlands caddie, er et eneste stort smil.

ET STORT SMIL: Hovland sammen med verdensener Brooks Koepka. Foto: Thomas Nilsson, VG

Det er Hovland også, selv han sier at «jeg hadde håpet på litt bedre» etter drømmestarten han fikk. Han og verdensener Brooks Koepka var fire under par etter seks hull.

Samtidig sier han - i kjent stil - at disse hullene er de letteste på banen.

– Det er kult å være på 16. plass i en Major når jeg føler at jeg ikke spiller bra. Det er veldig moro, sier han.

les også Golfkometen om Tiger-møtet: – Jeg holdt på å pisse på meg

Han forklarer at han ikke slår ballen slik han ønsker for tiden. Han er en student av sin egen sving, slik mange golfere er.

– Jeg har mange elementer som tilsier at jeg skal spille bra. Men jeg stiller høye krav til meg selv. Og det er noen ting som irriterer meg litt. Det er mikroskopiske ting som kan gi store utslag som jeg må bli bedre på for å komme til neste nivå, sier Hovland.

Han ble imponert av verdensener Brooks Koepka, som han spilte sammen med. Koepka endte også to under par.

– Man ser at han har eget nivå. Men det er kult å se at selv om jeg ikke føler meg helt i toppform, så kan jeg holde følge med ham.

les også Slik hyller Casper Ruud golfkometen: – Imponerende og inspirerende

Hovlands snittscore på 26 runder for collegelaget Oklahoma i 2018/19-sesongen var imponerende 69,27 – noe som tilsvarer 44 slag under par.

Han har spilt fire ganger på PGA-touren og klart den såkalte cuten to av dem. Hovlands beste enkeltscore var 67 slag under Mayakoba Classic, fire under banens par.

Det er først til uka – når han blir proff – at han har lov til å tjene penger på golf. Innspilte penger er det avgjørende om golfere får det såkalte «kortet» på de ulike tourene de spiller.

Foto: Thomas Nilsson / VG

Publisert: 14.06.19 kl. 04:51 Oppdatert: 14.06.19 kl. 05:03