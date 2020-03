VENTET: Olaf Tufte tok sølv i sitt første OL for 20 år siden og har siden vunnet to gull og en bronse. Han har også to VM-gull. Her sammen med idrettspresident Berit Kjøll under Idrettsgallaen i januar. Foto: Fredrik Hagen

Olaf Tufte etter OL-nyhet: – Jeg kan ikke fortsette slik det er nå

Olaf Tufte (43) kan komme til å måtte legge opp etter tirsdagens nyhet om sommer-OL i Tokyo.

For mindre enn 10 minutter siden

Statsminister Shinzo Abe i Japan fortalte verdenspressen tirsdag ettermiddag at han og president Thomas Bach i Den internasjonale olympiske komité (IOC) er enige om at OL må utsettes til 2021.

– Jeg har ikke lyst til å avslutte dette kapittelet nå. Da vil jeg ha kastet bort fire år. Men hvis jeg skulle bli tvunget til å ta en avgjørelse i dag, vil svaret måtte bli nei. Jeg kan ikke fortsette slik det er nå, sier roer Olaf Tufte etter å ha mottatt beskjeden fra VG.

Han sier også at han var ganske sikker på at OL kom til å bli utsatt, før Japans statsminister slapp nyheten. I en pressemelding meldte IOC deretter at de er enige med Japan om at lekene nå bør arrangeres i 2021, men ikke senere enn på sommeren samme år.

Dermed mangler bare IOC-styrets godkjenning. Det skjer på et hastemøte senere tirsdag, melder nyhetsbyrået Reuters med henvisning til kilder i Den internasjonale OL-komiteen, skriver NTB.

Tufte tilføyer imidlertid at han ikke vil ta en avgjørelse om han skal avslutte karrieren med seks OL, og ikke nummer syv om fire måneder – som nå gikk i vasken. Han sier at han må ta en runde med familien, banker og ro-forbundet først.

– Det er umulig å si ja til nå. Krever folk et svar nå, blir det nei. Jeg trenger tid til å ta en endelig avgjørelse, sier Olaf Tufte.

Hans umiddelbare reaksjon på statsminister Shinzo Abe offentliggjøring av utsettelsen er «deilig».

– Da kan jeg ta en pils i kveld, uten å være bekymret for om formen ryker i juli, sier han.

– Er det en lettelse?

– Det er ingen personlig lettelse for meg. Men det er en lettelse fordi det er en avgjørelse det er mulig å forholde seg til. Nå kan alle ta langhelg, puste ut og begynne å tegne kartet på nytt, svarer Olaf Tufte.

Han understreker at det likevel er mye som må på plass, «det er mange kokker som skal røre i den samme gryten», før idrettsverdenen igjen er i vater.

– Det er lettere nå. Det er mange som slipper å synse så mye, sier Olaf Tufte.

– Jeg synes dette er en det synes jeg er en klok beslutning, jeg er glad de tok den på sentralt hold. Det kjennes lettende, sier roeren Birgit Skarstein til VG.

– Dette blir verdens lengste sesongoppkøjring, men nå får jeg trent ordentlig etter skader. Og så får vi putte all treningen i banken.

Karoline Bjerkeli Grøvdal (29), som er kvalifisert for 5000 meter og 3000 meter hinder i OL, sier til VG at hun «egoistisk sett» gjerne hadde sett at OL i Tokyo hadde gått som planlagt i sommer, eller noe senere i høst.

– Jeg følte meg klar for det og kunne egoistisk sett hatt det i morgen. Men jeg tror det er fornuftig å utsette det til neste år. Det må gå en viss tid med tanke på kvalifiseringer og at alle utøverne skal få en fair sjanse til å forberede seg.

Publisert: 24.03.20 kl. 14:12

