PUTINS STØTTE: Russlands OL-gullhelt Svetlana Khorkina tilhører et politisk parti som støtter president Vladimir Putin. Bildet er fra 2007 og tatt i forbindelse med Russlands søknadsprosess til Sotsji-OL. Foto: VLADIMIR RODIONOV / RIA NOVOSTI KREMLIN

Russlands OL-helt: – Jeg tror dette var Guds straff

Coronaviruset og utsettelsen av Tokyo-OL til neste år er Guds straff for at idrettsverden har fornærmet Russland.

For mindre enn 20 minutter siden

Denne kraftsalven kommer fra Svetlana Khorkina (41), som har vunnet syv OL-medaljer i turn – hvor av gull i 1996 og 2000 – samt ni VM-gull. Hun er regnet som en av tidenes mest suksessrike turnere.

– Jeg mener at alt dette skjer fordi de ikke skulle ha fornærmet Russland, inkludert våre utøvere, sier blant annet Khorkina til russiske Sport-Express ifølge Inside The Games – før hun senere trekker inn Gud.

Verdens antidopingbyrå (WADA) utelukket Russland fra all idrett internasjonalt i fjor som følge av det som er blitt karakterisert som statsstyrt doping i Russland. Det medførte beslutningen om at et lite antall «godkjente» russiske utøvere, som i Pyeongchang-OL for to år siden, ikke skulle få lov til å representere sitt land i Tokyo-OL – og at den russiske nasjonalsangen ikke ville bli avspilt i forbindelse med premieutdelinger.

– Det er en grunn til at en strofe i vår nasjonalsang sier at vårt land er beskyttet av Herren. Det var unødvendig at å starte denne politiske forestillingen når et dødelig virus blir spredd verden rund. Jeg tror dette var Guds straff, sier Svetlana Khorkina.

Hun tilføyer at Russland fortsatt står klar til å hjelpe alle, «fordi vi forstår» at det ikke er noe som er sterkere enn å jobbe for gode vennskap, barn, god økonomi.

Etter karrieren har Svetlana Khorkina, som har en oberstgrad i militæret, født en sønn og vært visepresident i det russiske turnforbundet. Hun har gjort seg bemerket på flere arenaer. Latt seg avbilde naken i den russiske utgaven av Playboy og blitt innvalgt i Dumaen som representant for det politiske partiet Forent Russland, president Vladimir Putins støtteparti.

SPESIAL: Svetlana Khorkina vant OL-gull i skranke i Atlanta 1996 og Sydney 2000. Bildet er fra Athen-OL 2004 da hun bare fikk 8. plass i favorittøvelsen. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Hun får svar den kjente TV-kommentatoren Dmitrij Gubernijev. Han uttaler følgende i russiske Telegram: «Flyttingen av ishockey-VM og fotball-EM. Er det også Guds straff? Er det noen som har fornærmet det hellige Russland også her?»

Russlands sportsminister deler etter alt å dømme heller ikke Khorkinas oppfatning.

– Vi respekterer IOCs og de japanske myndighetenes avgjørelse når det gjelder utsettelsen av OL. Jeg håper at den vil bevare idrettens og den olympiske bevegelsens integritet. Utøverne, trenerne og publikum er best tjent med den, sier Oleg Matytsin til Inside The Games.

– Helse og sikkerhet er førsteprioritet for alle, understreker han.

Ifølge John Coates, som er leder for koordineringskomiteen for OL i Den internasjonale olympiske komité (IOC), jobber IOC nå med å finne et «vindu» for Tokyo-OL sommeren 2021. Australske Coates mener at det er mellom tennisturneringene Wimbledon 28. juni til 11. juli og US Open 30. august til 12. september.

Opprinnelig skulle Tokyo-OL (2020) blitt arrangert 24. juli til 9. august. Neste år krasjer denne perioden med svømme-VM i Japan, friidretts-VM i USA og Tour de France (2.-25. juli), med start i Danmark.

World Athletics (tidligere Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF) har uttalt at de kan vurdere å flytte mesterskapet til 2022. Hvis friidretts-EM i Paris kommende august blir avlyst, vil neste planlagte europamesterskap også være i 2022.

Publisert: 27.03.20 kl. 16:53

