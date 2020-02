STERK: Aleksandr Bolsjunov vant 30-kilometeren under prøve-VM i Oberstdorf i januar. Nå er han storfavoritt foran Ski Tour 2020. Foto: PHILIPP GUELLAND / EPA

Nordmennene fortviler over råsterke Bolsjunov: – Han er «outstanding»

ØSTERSUND (VG) De norske langrennsherrene klør seg på skilua foran historiens første Ski Tour etter Aleksandr Bolsjunovs enorme sesong så langt.

23 år unge Aleksandr Bolsjunov har 12 pallplasser denne sesongen, seks av dem seire. De norske herrene utroper russeren til kjempefavoritt til å vinne Ski Tour 2020.

Klæbo ble nummer tre i Tour de Ski bak Bolsjunov og Sergej Ustjugov.

– Sånn som Bolsjunov har gått nå, så virker han klart sterkest. Han har vunnet utrolig mange distanserenn, han virker å være i veldig godt slag. Han er jevnt over knallgod, sier Klæbo til VG fredag ettermiddag.

Klæbo er klar til å gå i krigen frem til touren avsluttes neste søndag på hjemmebane i Granåsen.

SKAL KJEMPE: Johannes Høsflot Klæbo gleder seg spesielt til å konkurrere på hjemmebane i Granåsen neste helg. Her på pressetreffet i Østersund fredag. Foto: Terje Pedersen/SCANPIX

– Vi har blitt bedre vi og, men han er blitt vesentlig bedre enn det vi er blitt. Han har gjort en veldig riktig jobb i sommer og høst virker det som, da går han fortere enn oss på distanse, sier Klæbo.

Martin Johnsrud Sundby har slitt med ryggproblemer denne sesongen og hadde elendige ski i Falun forrige held da han ble nummer 18, over minuttet bak Bolsjunov som vant.

– Fortell meg hvem som noensinne har vært bedre som en allround skiløper med alle de kvalitetene han har? Man står jo i fare for å bli historieløs, men Bolsjunov besitter jo kompetanse som stort sett er plassert på ulike utøvere, så samler han alle i seg selv. Han er en av de aller råeste som har vært, og han er tross alt bare 23 år. Han er «outstanding» på distanse. Han er unik som idrettsutøver, sier Sundby til VG.

Slik blir Ski Tour 2020 fra Østersund til Trondheim:

Russeren tok fire VM-sølv i Seefeld forrige sesong, to individuelle og to på stafett. Han tok tre sølv og en bronse under OL i Pyeongchang. Nå leder han verdenscupen med 425 poeng foran Klæbo. Bolsjunov er 727 poeng foran Emil Iversen som skal gå på hjemmebane i Meråker under touren.

– Bolsjunov har ingen svake sider, det er litt fortvilende for oss som prøver å slå ham, sier Iversen.

– Hva er motangrepet?

– Å legge opp. Forsvar er det beste angrep. Han er iallfall bedre enn meg. Han er komplett. Han er rask, har har utholdenhet, han er god teknisk og han har gode ski. Men hvorfor det er sånn, det vet jeg ikke. Det må du spørre ham om, sier Iversen og legger til:

– Han må ha trent veldig godt. Jeg har ikke peiling på hva han holder på med. Men tunge dager har han ikke, ikke blir han syk heller. Fyren er grisegod.

– Er det mulig å slå ham på denne touren?

– Ikke hvis han fortsetter på samme måte. Jeg er iallfall ikke god nok. Han er bedre enn meg på mitt beste. Han har ingen svake sider og et toppnivå som er bedre enn mitt, det er jeg dønn ærlig på, svarer Iversen som brøt 30-kilometeren under prøve-VM:

Ski Tour 2020 består av seks etapper. To av dem er sprint.

Finn-Hågen Krogh gleder seg over å være tilbake i noe som ligner på godt gammelt slag. Han mener det er håp på sprint.

– At han er en av de sterkeste gjennom tidene er det ingen tvil om. Men det er noen som slår ham på sprint. Han kommer til å bli en legende i skisporten, sier Krogh.

Skitouren starter med 15 kilometer friteknikk intervallstart for herrene lørdag. Damene går 10 kilometer. Søndag er det jaktstart.

Publisert: 15.02.20 kl. 13:59

