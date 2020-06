HELSEMINISTER: Bent Høie under en pressekonferanse sist uke. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Treningssentre holdes stengt i minst to uker til

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener treningssentre må holdes stengt til minst 15. juni. Onsdag vil regjeringen offentliggjøre at de vil følge anbefalingen.

Helse- og omsorgsdepartementet ga i mai Helsedirektoratet et oppdrag hvor de skulle begrunne og foreslå konkrete endringer i Covid-19-forskriften med sikte på å kunne gjøre endringer fra 1. juni.

Et av spørsmålene var om treningssentre kunne åpnes delvis før 15. juni. I et dokument VG har fått tilgang til, skriver Helsedirektoratet at de har innhentet innspill fra Folkehelseinstituttet i arbeidet med oppdraget. Konklusjonen er følgende:

«Helsedirektoratet anbefaler at begrenset åpning av treningssentre før 15. juni ikke tillates.»

– Jeg forstår at treningssentrene er utålmodig etter å få åpne, og derfor ba vi Helsedirektoratet 20. mai om å vurdere åpning av treningssentrene før 15. juni. Den smittevernfaglige vurderingen fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er at en begrenset åpning av treningssentre før 15. juni ikke bør tillates, sier helseminister Bent Høie til VG.

– Regjeringen har lagt frem en plan for hvordan vi gradvis og kontrollert skal gjenåpne samfunnet. Her har vi sagt at intensjonen er å åpne treningssentrene fra 15. juni, forutsatt at forsvarlige smitteverntiltak er på plass.

Begrunnelsen

Folkehelseinstituttet begrunner det blant annet på følgende vis i rapporten:

«Åpning av treningssentre bør vurderes for åpning først når vi om noe tid har mer erfaring med hvordan øvrige lettelser påvirker smittespredningen. Selv om deler av gruppe-aktiviteten i saler på treningssentre likner en del av det som organiseres innen breddeidretten, er det flere forhold som er diskutert over som gjør at vi ikke mener dette bør åpnes for tidligere enn det som så langt er signalisert.»

Folkehelseinstituttet legger samtidig ved retningslinjer som sentrene må følge for å kunne åpne i fremtiden, som du kan se i denne faktaboksen:

Smittevernplan for treningssentre: «Ved en åpning av treningssentre er vår vurdering at følgende må være på plass» skriver FHI: Smittevernråd og tiltak må kommuniseres tydelig til både brukere og ansatte, både med informasjon på nett og ved plakater som er godt synlig i lokalene.

Digital påmelding for å sikre oversikt over de som er tilstede og underlette en ev. smittesporing.

Større avstand mellom de trenende enn den generelle anbefalingen på minst 1 meter, vi foreslår minst 2 meter, pga. hard fysisk aktivitet og utånding som mest sannsynlig vil øke risikoen for dråpesmitte. I de mindre fysisk krevende aktivitetene slik som yoga og pilates, vil minst 1 meters avstand være tilstrekkelig, jmf. studie fra Sør-Korea. En differensiering mellom graden av aktivitet og krav til avstand bør være en risikovurdering som hvert treningssenter gjør.

Forsterket hygiene på hyppig brukte kontaktpunkter med vann og vanlige rengjøringsmidler

Håndvask/ hånddesinfeksjon lett tilgjengelig, håndhygiene bør utføres mellom hvert treningsapparat/stasjon/felles utstyr, og før og etter sal aktiviteter

Sentrene bør lage en oversikt/plan over maksimalt antall personer som kan være samtidig på senteret gitt gjeldende avstandskrav, tilgang på garderober, toaletter og dusjfasiliteter.

Streng begrensing på antall deltakere som kan være i lokalet samtidig og tilstrekkelig antall ansatte til å påse at det ikke er for mange tilstede og at avstandsoppfordringen holdes. Det må unngås kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved de ulike apparatene/stasjonene.

Garderober og dusj: avstandsbegrensning slik at minst 1 meters avstand imellom garderobeskap som er i bruk samt i fellesdusjer.

Sørge for rengjøring av felles utstyr ved dagens slutt slik at man starter med rent utstyr neste dag Vis mer

«Høy risiko»

Helsedirektoratet slutter seg til FHIs smittervernfaglige vurdering. De skriver i sitt svar til Helse- og omsorgsdepartementet at det må gå minst to uker etter 1. juni for å kunne vurdere skikkelig om smittetallene er tilfredsstillende nok, etter åpningen av breddeidrett for barn og ungdom.

«Treningssentre anses å være en virksomhet med høy risiko for smittespredning. Åpning av treningssentre må ses i sammenheng med regler og smittevernråd rundt annen idrett.» mener Helsedirektoratet.

«Regjeringen prioriterer barn i den gradvise åpningen av samfunnet. Vi anbefaler derfor at man prioriterer breddeidrett for barn og ungdom før man åpner for treningssentre og breddeidrett for voksne i samme grad.»

«Treningssentre og breddeidrett for voksne kan åpnes som planlagt under forutsetning av at smittetallene er tilfredsstillende etter åpning av breddeidrett for barn og ungdom. Det betyr at det må gå minst 2 uker etter 1. juni for å kunne vurdere dette, og Helsedirektoratet mener det er hensiktsmessig at dette først vurderes åpnet fra 15. juni, slik det fremgår at regjeringens intensjon er i strategien av 7. mai.»

