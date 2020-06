VRAKER PROFFTILBUD: Håvard Lorentzen sier nei takk til nederlandsk Kjeld Nuis’ profflag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Skøyte-Lorentzen takker nei til proff-tilbudet – blir i Norge

Håvard Lorentzen (27) bestemte seg onsdag kveld for å takke nei til profftilbudet fra Nederland.

– Jeg blir værende i Norge. Det har vært mye frem og tilbake. Men så lenge Jeremy (Wotherspoon, trener) er her, har jeg funnet ut at det er best å være i Norge, sier Håvard Lorentzen til VG.

– Jeg er veldig glad for at jeg endelig har bestemt meg, tilføyer og understreker han.

OL-gullvinneren på 500 meter vedgår at to-årskontrakten han ble tilbudt av Team Reggeborgh var svært lukrativ sportslig og ikke minst økonomisk. På spørsmål om Norges skøyteforbund har bidratt med noe ekstra med hensyn, og at det bidro til avgjørelsen om å fortsette under Wotherspoon på Norges landslag, svarer han klart nei.

– Det er ingen tvil om at jeg ville fått det økonomisk bedre i Nederland. Men jeg har ikke fått noen ekstra økonomisk pakke av forbundet. Det er helt likt for meg og de andre løperne, sier han.

Han forteller at Team Reggeborghs Kjeld Nuis, Nederlands OL-gullvinner på 1000 meter og 1500 meter, og lagets manager Henk Schra reagerte med skuffelse da han i kveld ga dem beskjed om at han ikke flytter til Heerenveen.

– Men de respektere avgjørelsen og sa at de forstår dilemmaet jeg har stått i, sier Håvard Lorentzen.

Han har stått over skøytelandslagets pågående treningssamling i Oslo «for å ha fred rundt meg og avgjørelsen jeg skulle ta».

– Har Jeremy Wotherspoon lagt press på deg om å bli i Norge?

– Nei, hverken han eller noen i forbundet har gjort det. Ikke i det hele tatt. Dette er en beslutning jeg har kommet frem til helt på egenhånd. Å flytte til Nederland var veldig forlokkende. Men jeg føler at vårt samarbeid ikke er over ennå, svarer Håvard Lorentzen.

– Du er ikke redd for at du kommer til å angre?

– Jeg håper ikke jeg vil det. Men det er fullt mulig at jeg ikke får denne sjansen igjen. Nå er jeg veldig motivert for å snu resultatene fra forrige sesong, svarer Håvard Lorentzen.

Han skulle vært inne til en sjekk av hoften som plaget og hindret ham i å gå fort forrige sesong. Han valgte å utsette det så lenge han grublet over profftilbudet. Han mener imidlertid at han har «kontroll» på den, og at den ikke volder ham problemer.

Generalsekretær Håkon Dahl i Norges skøyteforbund innrømmer at han trodde Håvard Lorentzen skulle velge Reggeborgh fremfor Norges landslag.

– Dette er veldig gode nyheter for oss, sier han.

Sverre Lunde Pedersen ga også uttrykk for at han trodde Håvard Lorentzen skulle vrake Norge da VG intervjuet ham tidligere på dagen onsdag.

Håvard Lorentzen sier at han skjønner at lagkameratene på landslaget trodde han skulle velge Nuis & co. Det ville «alle» gjort, hvis de hadde fått et lignende tilbud.

