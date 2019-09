GOD RUNDE: Viktor Hovland gikk en god runde i USA fredag. Foto: Steve Helber / AP / NTB scanpix

Hovland gikk to slag under par til tross for dobbel bogey

Viktor Hovland gikk to slag under par på dag to av PGA-touråpningen i West Virginia fredag. Dermed er han fire slag under totalt.

Hovland, som startet dagen på 53.-plass, klatret dermed opp til en 48.-plass.

Cuten endte på fire slag under par og dermed gikk Hovland videre til spill også de to neste dagene. Det er riktignok langt opp til ledelsen. Ni slag skiller nordmannen og Scottie Scheffler i tet.

Etter å ha gått de to første hullene på par, klinte nordmannen til med en eagle på det tredje hullet. 21-åringen spilte de åtte neste hullene på par. Så kom nedturen. På sitt 12. hull endte det med dobbel bogey for Hovland og dermed var han tilbake på par på runden.

TRIBUNEPRAT: Viktor Hovland ble stående og prate med tilskuere etter at hans utslag endte på tribunen. Foto: Steve Helber / AP / NTB scanpix

Men det norske stjerneskuddet slo tilbake på direkten. På de to neste hullene ble det birdie for Hovland. Dermed endte han to slag under par og fire under totalt.

Havnet på tribunen

Hovland var for øvrig i trøbbel på sitt åttende hull for dagen. Utslaget spratt opp på tribunen. Bilder delt av PGA-touren på Twitter viste likevel en blid nordmann som slo av en prat med noen tilskuere.

– Det er faktisk ganske fint her, spøkte 21-åringen.

Etter å ha droppet ballen, endte nordmannen i bunkeren. Likevel klarte han til slutt å redde par på hullet.

SKUFFET: Kristoffer Ventura på gresset i West Virginia fredag. Foto: Steve Helber / AP

Dårlig for Ventura

Kristoffer Ventura hadde derimot en dårlig dag på jobben. Etter å ha gått to slag over par første dagen av turneringen torsdag, gikk det fredag fra vondt til verre for 24-åringen.

Med doble bogeys på hull tre og seks og ytterligere to bogeys endte han med fire over par totalt på runde to. Dermed lå han totalt seks over par på de to første dagene, noe som førte ham nedover til en 145. plass.

Ventura klarte med det ikke cuten og er ute av turneringen etter de to første dagene.

