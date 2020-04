VERDENSTOPP: Tommy Østgaard. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Tommy Østgaard (26) er virtuell superstjerne

Plutselig er det full stopp med motorsport i «virkeligheten». Nå følger førerne Tommy Østgaard inn i den virtuelle verden.

Langhus-karen er nemlig en av verdens beste i såkalt simracing, altså simulatorkjøring med racerbil.

Den siste tiden har det vært eneste mulighet for alle – for Dennis Hauger, for Oliver Solberg, for Andreas Mikkelsen og alle de andre.

Men for Tommy Østgaard handler det alltid om å prestere i spillverdenen.

– Jeg drev med motorsport i virkeligheten til og med 2014 – og har hatt et par innhopp etter det. Jeg kjørte gokart og noen formel-klasser og Renault Clio-serie i England før det var tomt i lommeboka.

Nå tjener han penger i stedet.

– Ja, det er pengepremier i simracing. Jeg gleder meg til at VM starter i mai.

Interessen for simulatorkjøring er ikke ny. Noen gjør det for å kunne kjøre fort i vanlig racing, som Dennis Hauger, som drar til Red Bull-hovedkvarteret for å trene i deres simulator hyppig. Andre racerførere bruker det for å bli kjent med banen de skal kjøre på. Men for Østgaard er det altså blodig alvor når han sitter seg i «riggen» hjemme og skal kjøre mot de beste i verden.

I januar i år var han på vinnerlaget i den virtuelle utgaven av Daytona 24-timers. I fjor vant han en VM-runde.

Østgaard kjører i Porsches iRacing-serie, der han ble nummer 10 sammenlagt i 2019 og dermed er blant de 20 som er direkte kvalifisert for årets kjøring.

– Det er 200 000 dollar i totale pengepremier i år. Det finnes også eventer med store penger i potten.

– Hva er det som skiller simulatorracing fra vanlige spill?

– Kjøreopplevelsen skal være så bra at du kan bruke det til å bli en bedre fører i virkelighetens motorsport. Det er flere og flere førere som bruker dette aktivt.

Formel 1-førerne Max Verstappen og Lando Norris er noen råtasser også på simulator. Det samme gjelder norske førere som Andreas Bakkerud, Dennis Hauger og Dennis Olsen.

– Den beste simulatoren nå er iRacing, et amerikansk selskap som eies av Liverpool-sjefen John W. Henry. Du må betale månedlig avgift for å være tilknyttet det, spillene blir utviklet kontinuerlig. Det kommer oppdateringer hele tiden.

Selv om han ikke trenger en virkelig bil, er det ikke uten videre billig. Bare det avanserte rattet til Østgaard koster 13 000 kroner. Hele «riggen» koster i alt drøyt 100 000 kroner.

– Det er sterke krefter i bildet også her! Hvis du kjører formel-bil og krasjer i en vegg, så må du slippe rattet, som i virkeligheten – ellers risikerer du å brekke tommelen.

Han forteller at kjøringen analyseres på samme måte som i en vanlig racerbil.

– Alle banene er laserregistrert med millimeter-presisjon. Hvis Spa-banen har ei liten dump i virkeligheten, så blir det ei lita dump også i simulatoren. Været påvirker også asfalten, som igjen påvirker dekktemperaturen – på forskjellige deler av banen. Alt dette må du ta hensyn til når du kjører.

Publisert: 10.04.20 kl. 17:43

