ANTIDOPING-SJEF: Jurij Ganus er uenig med sitt eget styre. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Russerne er uenige med seg selv om doping-anken

MOSKVA (VG) Fredag sendte russerne sin offisielle anke til CAS om utestengelsen. Men den fremste dopingjegeren frykter at det kan føre til en enda hardere dom.

For et par uker siden bestemte styret i Verdens antidopingbyrå (WADA) seg for å utestenge Russland fra store internasjonale mesterskap i internasjonal idrett i fire år – men med et lite smutthull.

Smutthullet var at utøvere som kan bevise at de har vært underlagt et uavhengig antidopingregime og ikke var en del av den såkalte «McLaren-rapporten», kan få muligheten til å konkurrere – slik var det også under OL i Pyeongchang i 2018.

Nå velger Russland likevel å ta saken inn for CAS – den internasjonale voldgiftsdomstolen for idrettssaker. Det mener sjefen for Rusada – Russlands antidopingbyrå – er feil. Samtidig er det han som rent offisielt har anket dommen til CAS. Det var styret i Rusada som tok avgjørelsen om å anke.

Jurij Ganus, som Rusada-sjefen heter, har ifølge russiske media lagt ved et brev til anken der han forteller at han er personlig er uenig, ifølge Sport Ekspress.

Han advarer overfor russiske media mot at anken kan komme til å slå tilbake på Russland og frykter at dommen kan bli enda strengere.

– Det er praktisk talt umulig å motstride WADAs avgjørelse, sa han til nyhetsbyrået AFP fredag.

Ganus har kommet med til dels hard kritikk både av Russlands sportsministerium og landets olympiske komité. VG spurte fredag tidligere leder i den olympiske komiteen, Aleksandr Zjukov, om kommentar, men han ønsket ikke å si noe.

President Vladimir Putin uttalte før jul at han så på dommen fra WADA som «urettferdig» og mener at det blir feil å straffe utøvere som selv ikke er avslørt i doping. En rekke politikere, blant annet bokselegenden Nikolaj Valujev, har sagt at avgjørelsen er «politisert».

Årsaken til dommen mot Russland er at landet, ifølge WADA, skal ha fjernet eller fikset på datafiler fra dopinglaboratoriet i Moskva ved årsskiftet 2018–19. Rusada-sjef Ganus avviser kraftig ryktene om at varsleren Grigorij Rodtsjenkov kunne ha gjort det fra sin base i USA:

– Jeg kan vanskelig forestille meg at Rodtsjenkov har hatt tilgang til basen i 2019, sier Ganus ifølge sports.ru.

Rusada har forøvrig hatt 202 dopingsaker i 2019, ifølge organisasjonen selv. Det er en økning fra 146 i 2018 og 59 i 2017.

Publisert: 27.12.19 kl. 21:41 Oppdatert: 27.12.19 kl. 21:56

