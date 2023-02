John Henry nekter for at Liverpool er til salgs.

Liverpool-eier nekter for at klubben er til salgs: − Holder meg til fakta

Liverpool-eier John Henry sier at den engelske storklubben ikke er ute for salg, til tross for at de søker nye investorer til klubben.

Henry's Fenway Sports Group (FSG) sa i november at de ville vurdere nye aksjonærer hvis det var til beste for Liverpool som klubb.

Det utløste spekulasjoner om at klubben var på markedet sammen med rivalene Manchester United.

– Jeg vet at det har vært mye prat og mange uttalelser om Liverpool, men jeg holder meg til fakta, sa Henry til Boston Sports Journal.

– Vi formaliserte bare en pågående prosess. Vil vi være i England for alltid? Nei. Skal vi selge Liverpool? Nei. Snakker vi med investorer om Liverpool? Ja, sa Henry.

FSG betalte 300 millioner pund (3,6 milliarder kroner) for Liverpool for 13 år siden, etter at amerikanerne Tom Hicks og George Gillett forlot klubben.

Under FSGs eierskap har Liverpool spilt seg tilbake til toppen av verdenstoppen. De vant blant annet Champions League i 2019 og Premier League i 2020.

– Vil det skje noe? Jeg tror det, men det blir ikke salg. Har vi solgt noe de siste 20 årene?, fortsatte Henry.

FSG har imidlertid blitt kritisert av fansen for manglende investering i nye spillere denne sesongen.

Liverpool ligger på åttende plass i Premier League, 19 poeng bak serieleder Arsenal, og er allerede ute av begge de britiske cupene.