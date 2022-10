1 / 3 MEKTIG RAMME: Slik så det ut da spillerne kom inn på Lerkendal. BLUSS: Rosenborg-fansen fyrte opp. TILREISENDE: Bodøværingene stilte også sterkt i Trondheim. forrige neste fullskjerm MEKTIG RAMME: Slik så det ut da spillerne kom inn på Lerkendal.

Sammenligner Lerkendal med Beograd og København: − Noe av det sykeste jeg har opplevd

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Bodø/Glimt 3–2) Ikke siden 2015 har det vært flere tilskuere til stede på en norsk seriekamp i fotball.

Erik Eikebrokk

Lenge før kampstart ble det klart at Lerkendal stadion var utsolgt før sølvkampen mellom Rosenborg og Bodø/Glimt. Med supportergrupperingene Kjernen og Ultras i spissen sørget tilskuerne for publikumsfest lenge før spillerne bidro til målfesten som først tok av i det 73. minutt.

Info Rosenborg – Bodø/Glimt 3–2 (0–1) 21.275 tilskuere. Mål: 0–1 Runar Espejord (17), 1–1 Carlo Holse (72), 1–2 Hugo Vetlesen (75), 2–2 Casper Tengstedt (76), 3–2 Holse (87). Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding. Gult kort: Carlo Holse, Rosenborg. Vis mer

– Stemningen etter tredjemålet er noe av det sykeste jeg har opplevd. Jeg har spilt på mange fulle stadioner større enn Lerkendal. Jeg har spilt for 20 000 på 16. mai, og 18 000 i fjor mot Vålerenga, men et utsolgt Lerkendal er helt crazy, sier matchvinner Carlo Holse.

– Hvordan vil du rangere Lerkendal-publikummet med det du har opplevd ute i Europa?

– Jeg har spilt for et utsolgt Idrettsparken i København, og jeg har spilt i Beograd på Røde Stjernes stadion (Stadion Rajko Mitić), som var utsolgt. Men Lerkendal er nummer én, for det var helt fantastisk.

Høyeste tilskuertall på over syv år

Ikke siden 16. mai-kampen mellom Rosenborg og Sandefjord i 2015 har det vært så mange tilskuere på en norsk seriekamp i fotball. At 21.275 tilskuere sørget for fest på tribunene, fikk både spillere og trenere med seg.

RBKs Edvard Tagseth vil aldri glemme kvelden.

– Det er en fantastisk ramme. Det var en fantastisk kamp i Molde forrige uke også. Når vi får slike rammer og fulle stadioner, tror jeg vi er konkurransedyktig også sammenlignet med stadioner ute i Europa, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen som har opplevd litt av hvert på kontinentet de siste to sesongene.

– Den beste rammen jeg har opplevd

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal var hoppende glad etter Holses matchvinnerscoring tre minutter før slutt. Da bølget det på tribunen under vekten av over tyve tusen begeistrede trøndere, og tusen nordlendinger.

– Det er slik fotball skal være. Det skal være følelser i alle retninger. Det er dramatikk, og da er det artig å være på fotballkamp. Det scores fem mål, og heldigvis nok til oss for å vinne, sier Rekdal.

En blåøyd Glimt-kaptein Patrick Berg, som vokste opp med at pappa Ørjan herjet med noen av Europas beste klubber, mener rammen rundt «sølvkampen» er god reklame for norsk fotball.

– Helt perfekt. Det er uten tvil den beste rammen jeg noensinne har opplevd i Norge. Det er stort for oss spillere at Lerkendal er fullt, og med en helt full borteseksjon. Det er slik vi ønsker det, og det er fint at så mange tok turen også fra nord, sier Berg til VG.

Publikumsrekorden i norsk seriefotball er det også Rosenborg som har. I 1985 ble det registrert 28 569 innenfor dørene da Lillestrøm kom på besøk.