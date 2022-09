MÅLMASKIN: Aleksandar Mitrović er i forrykende form før møtet mot Norge på tirsdag.

Advarer mot Serbias største stjerne: − Får nesten ikke en verre motstander

ULLEVAAL (VG) Aleksandar Mitrović (28) har scoret flere mål enn Erling Braut Haaland (22) siden starten av forrige sesong.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sportsjournalist Jovan Terzic mener det er helt avgjørende for at Serbia skal vinne kampen og Nations League-gruppen.

– Han er den viktigste spilleren vår, konkluderer Terzic, som jobber for Mozzartsport.

Aleksandar Mitrović scoret hat trick da Serbia vant 4–1 mot Sverige lørdag. Mange serbiske fans var derfor stresset da stjernen gikk ut med skade mot Sverige, etter å ha blitt sparket på akillessenen.

– Jeg forventer at han spiller i Oslo, sa Serbias landslagssjef Dragan Stojković på pressekonferansen i Beograd.

– Det er dårlig nytt for Norge i så fall, sier fotballekspert Eirik Aase, som har fulgt Mitrovics karriere tett i Championship før Fulhams opprykk til Premier League.

Forrige sesong scoret han 43 mål på 44 kamper på nivå to i England. Det kan være fælt å møte kjempen på 189 centimeter og over 90 kilo.

– Du får nesten ikke en verre motstander, heller ikke i Premier League. Han har fysikken, en gigantisk vilje og mange tjuvtriks. Han har hele pakken, mener Aase.

Gjennom karrieren har serberen plukket med seg 78 gule og seks røde kort.

– Han spiller alltid på grensen, er generelt ufin og plukker opp nok kort. Han burde hatt enda flere røde kort, mener Aase.

Men i Mitrovics store kropp bor det mye fotballferdigheter. Terzic forteller at ingen på det serbiske landslaget har større status enn spissen.

– Han er veldig ydmyk og har ingen stjernenykker. Han er den største stjernen. Alle snakker om ham og skriver om ham, sier Terzic.

– Han er i sitt livs form, supplerte Martin Ødegaard på mandagens pressekonferanse.

Det er lett å dra paralleller til annen nordmann. Erling Braut Haaland har 11 mål for Manchester City i Premier League. Nærmest på toppscorerlisten er Tottenhams Harry Kane og Mitrović fra Fulham, med seks mål hver.

Siden starten av forrige sesong har faktisk serberen flere mål for klubb og landslag enn nordmannen, riktignok på flere kamper enn Haaland og på et lavere nivå enn Manchester City-spissen.

Serbia-treneren er fra seg av begeistring for begge to.

– De scorer mål fra garderoben om de vil, begge er veldig profesjonelle og har fantastiske personlige egenskaper. Jeg er veldig glad for å se begge deres prestasjoner hver helg, men jeg er også veldig tilfreds med Aleksandar. Jeg kan ikke be om mer, sa Serbia-trener Dragan Stojković på mandagens pressekonferanse.

I Serbias angrepstrio får Mitrovic trolig selskap av Dušan Tadic (Ajax) og Dusan Vlahovic (Juventus). Et fryktinngytende angrep for de fleste forsvar, men Norges midtstopper Leo Skiri Østigård mener han møtte en «slapp utgave» av Vlahovic i Serie A.

– Det er folk jeg har spilt mot tidligere, så jeg vet hva jeg kan gjøre mot dem, sier Napoli-spilleren selvsikkert.

Juventus-manager Massimo Allegri mener imidlertid at Vlahovics nivå er sammenlignbart med Haalands.

– Blant de unge spillerne, med mindre internasjonal erfaring, er Vlahovic blant de tre beste, sammen med Haaland og Mbappé, mener han.

– Vi greide å stoppe dem sist. Da var riktignok ikke Vlahovic med, men da var Mitrović og Tadic med. Vi må være perfekte defensivt, sier Norges landslagssjef Ståle Solbakken før kampen.

Terzic spår en jevn kamp på Ullevaal.

– Etter kampen på lørdag tror jeg vi har veldig gode sjanser. Men Norge har også gode sjanser, og dere har Haaland. Forsvaret vårt må være på topp, hvis ikke blir vi straffet av Haaland, sier den serbiske journalisten.

Aase mener Norges forsvar heller ikke så bra ut mot Slovenia, og at det kan bli like tungt for dem.

– Jeg tror de virkelig skal få kjørt seg, sier han før gruppefinalen på Ullevaal.