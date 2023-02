Åge Skinstad er sjef for ski-VM i Trondheim i 2025. Her er han på en pressekonferansen mandag.

Ski-VM i Trondheim håper å selge 250.000 billetter

Arrangøren for 2025-VM i nordiske grener budsjetterer for et overskudd på rundt 22 millioner kroner. Målet er at Trondheim-mesterskapet blir svært godt besøkt.

NTB

Mandag stilte VM-sjef Åge Skinstad på en pressekonferanse i Italia. Der kom det fram at han sikter mot å selge 250.000 billetter.

– Vi skal differensiere rundt billetter. Det vil si alt fra dyre til gratis billetter, sa Skinstad.

Budsjettet for mesterskapet er på snaut 300 millioner kroner.

– Vi budsjetterer med vel 22 millioner i overskudd, opplyste Skinstad.

Trondheim var VM-arrangør også i 1997.