Verdensmesteren om samboeren: − Vi støtter hverandre

Nykommeren på kombinertlandslaget, Andreas Skoglund (22), har vært samboer med verdensmester Gyda Westvold Hansen (21) i flere år. Ett punkt mener Hansen er viktig for forholdet.

Det er ikke alltid like enkelt å balansere jobb og privatliv. Hos Gyda Westvold Hansen og Andreas Skoglund blir det en glidende overgang etter at kombinertlandslaget denne måneden ble utvidet.

Skoglund har fått plass på elitelandslaget, og dermed er paret både blitt kollegaer og samboere.

– Det er en fordel at vi vet hva hverandre holder på med, og at vi støtter hverandre, forteller Hansen til VG.

BLID: Gyda Westvold Hansen. Her etter å ha sikret gullmedalje i ski-VM i Planica.

Likevel mener Hansen at en ting blir viktig for å få forholdet til å fungere på hjemmebane.

Der Hansen ble sammenlagtvinner i verdenscupen etter å ha vunnet åtte av åtte mulige renn, og tatt to av to mulige VM-gull, har Skoglund fått litt større motstand.

– Det er viktig å koble av og ikke gå så i dybden på hva vi driver med. Det blir dumt å gå inn i en trenerrolle for den andre, sier hun.

Prestasjonene i idretten preger naturligvis humøret i hverdagen, men de utfordringene vil ikke Hansen legge seg så mye bort i.

– Det er om å gjøre å få blåst ut så fort så mulig, og så kan man heller bruke energien på andre ting når man først er sammen, istedenfor å dra ned humøret til den andre, sier hun.

– Det blir mye kombinert-prat ellers?

– Ja, det er greit å ta en pause.

INNE: Andreas Skoglund var med til ski-VM som reserve. Nå har han fått plass på elitelandslaget.

De tankene deler Skoglund, som er tilfreds med å få en plass på elitelandslaget.

– Det blir ikke så mye prat rundt det, egentlig. Vi prøver å ikke tenke så mye på idretten hjemme, for avkoblingens del, sier Skoglund til VG.

Selv mener han at det bare er gøy å se at kjæresten prester bra på idrettsarenaen.

– Det er bare positivt for meg, også, sier han.

Gyda Westvold Hansen er verdens beste kombinertløper, men det er fremdeles et mesterskap hun ennå ikke har fått bryne seg på.

Hennes største drøm at kombinertkvinnene blir en del av OL-programmet.

– Det er ekstremt viktig for utviklingen av idretten og for rekrutteringens del. Det kjente jeg på da jeg var ung, at jeg kunne valgt spesialhopp og delta i OL, uten å kjempe for det, sier Hansen.

Kombinertløperen erkjenner at det har hopet seg opp mye frustrasjon rundt at kombinertkvinnene ikke er hundre prosent likestilt, men det har hun funnet teknikker for å håndtere.

– Det er en hårfin balansegang, men man må bare bruke situasjonen til noe positivt. Det er ikke så motiverende å holde på med noe hvis det er mye negativitet rundt det, sier Hansen.

– Hva legger du i det?

– Hvis man bruker så mye energi på at vi ikke er likestilt, så kan det fort bli en ond sirkel med mye negativitet. Jeg tror det er bedre å fokusere på det vi kan gjøre noe med, istedenfor å snakke om alt som er dårlig, sier hun.

Målet hennes for kommende sesong er å bli en enda bedre skihopper og langrennsløper, og vinne verdenscupen sammenlagt.

GULL: Gyda Westvold Hansen med én av to gullmedaljer fra ski-VM. Tyske Nathalie Armbruster (venstre) tok sølv, og japanske Haruka Kasai bronse.