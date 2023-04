NY DOLLARMILLIARDÆR: Økonomimagasinet skriver at basketballspiller LeBron James passerer én milliard dollar i formue i år. Her under kamp for Los Angeles Lakers 29. mars.

Woods og James: Idrettens eneste dollarmilliardærer

Bare to aktive idrettsutøvere i verden har formue på minst 10,35 milliarder kroner, altså en milliard dollar. De spiller basketball og golf.

Det er ingen hemmelighet at det er absurde pengesummer og lønninger i noen internasjonal idretter. En oppdatert liste av økonomimagasinet Forbes viser at det er to aktive idrettsutøvere som er dollarmilliardærer.

De har tre ting til felles: De er menn, de er fra USA og de har begge bursdag 30. desember.

Golfstjernen Tiger Woods (47) er ifølge Forbes verdens rikeste aktive utøver. Han skal være god for 11,4 milliarder kroner. Den andre er basketballikonet LeBron James (38), som skal være god for 10,35 milliarder kroner – som er én milliard dollar.

LeBron James kom inn på listen nå, fordi det er ventet at han tjener 1,3 milliarder kroner i år med lønn og sponsorinntekter, skriver Marca.com. 38-åringen startet i Cleveland Cavaliers for 20 år siden, fortsatte i Miami Heat, gikk tilbake til Cavaliers, men har nå spilt for Los Angeles Lakers siden 2018.

Basketstjernen har ingen planer om å pensjonere seg ennå. 38-åringen har en drøm med sin egen sønn Bronny (18), som enn så lenge er universitetsspiller.

– Jeg trenger å være på parketten med gutten min. Jeg må være på parketten med Bronny. Enten i samme drakt eller i en kamp mot ham, sier LeBron James skriver Marca.

Til sammenligning står den pensjonerte basketballegenden Michael Jordan oppført med hele 27 milliarder kroner i formue på Forbes’ sider.

VARMER OPP: Tiger Woods er klar for The Masters som starter skjærtorsdag. Her fra trening tirsdag.

Tiger Woods er igjen på banen og spiller de to første rundene i The Masters med Viktor Hovland.

Han har fem triumfer i Masters, den første i 1997, den siste i 2019. 47-åringen har slitt med ulike skader, og vet ikke hvor lenge han har igjen som toppspiller.

– Bevegelse og utholdenhet, å se fremover – det vil aldri bli det samme. Jeg kan ikke forberede og spille så mange turneringer som jeg har lyst til, men det er greit og det går bra, sier Woods foran årets Masters.

Ifølge Kapital blir Manchester City-spiller Erling Braut Haaland Norges første fotball-milliardær i norske kroner. 22-åringens kontrakt med Manchester City skal gjøre ham god for 1,1 milliarder kroner.

Info Verdens tre rikeste i sportsverden: 1. Jerry Jones (80 år), USA. Har vært eier, daglig leder og president i Dallas Cowboys (amerikansk fotball), 138 milliarder kroner. 2. Stanley Kroenke (75 år), USA. Eier Kroenke Sports & Entertainment, som blant annet eier Arsenal som leder Premier League, i tillegg til NHL, NFL og Lacrosse-klubber, for å nevne noe, 133,5 milliarder kroner. 3. Robert Kraft, (81 år), USA. Eier New England Patriots (amerikansk fotball), 110 milliard kroner. Kilde: Forbes.com. Vis mer

På Forbes liste over formue står sjef i Formel 1-teamet Mercedes, Toto Wolff, oppført med like stor formue som LeBron James, 10,35 milliarder kroner. Tidligere Formel 1-sjef Bernie Ecclestone står oppført med 30 milliarder kroner i formue.

Summene er regnet ut etter Norges Bank dollarkursen 5. april: 10,35.